Japonske oblasti so tako Rusiji kot Kitajski že izrazile »resno zaskrbljenost« zaradi poletov, ki so potekali, medtem ko so se voditelji ZDA, Indije, Avstralije in Japonske na srečanju zavezništva Quad pogovarjali o krepitvi regionalne varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dva kitajska bombnika sta se pridružila dvema ruskima bombnikoma v Japonskem morju in opravila skupni polet od Vzhodnokitajskega morja do Tihega oceana,« je na novinarski konferenci dejal Nobuo Kishi. Hkrati je opozoril, da je tudi rusko izvidniško letalo danes poletelo s severnega Hokaida na polotok Noto v osrednji Japonski, in te poteze označil za še posebej »provokativne«.

»Medtem ko se mednarodna skupnost odziva na rusko agresijo proti Ukrajini, je dejstvo, da je Kitajska tako ukrepala v sodelovanju z Rusijo, razlog za zaskrbljenost. Tega ne smemo spregledati,« je dodal.