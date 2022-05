Od aprila se v barcelonskem parku Collserola National Park pasejo ovce in koze. Cilj pilotne sheme je zmanjšati požarno nevarnost z odstranjevanjem vegetacije na okolju prijazen način. Ob vzdrževanju okolice naj bi s projektom 1,6 milijona prebivalcev drugega največjega španskega mesta tudi poučili o življenju na podeželju.

»Največji izziv je osveščanje ljudi o podeželskem življenju,« je za AFP dejal eden od pastirjev Daniel Sanchez. 36-letnik se je preselil v Barcelono iz mesta Sant Llorenc Savall kakih 50 kilometrov v smeri notranjosti celine, da bi popazil na čredo.

Park Collserola je z 8200 hektarji površine 22-krat večji od newyorškega Central Parka. Iz njega je mogoče občudovati Barcelono, številne poti pa privlačijo tekače, kolesarje in druge rekreativce. V poletnem času na njegovem območju pogosto izbruhnejo požari. Koze in ovce so lahko s svojim prehranjevanjem izrednega pomena pri čiščenju vegetacije in zmanjševanju tveganj.

Po ocenah biologa in strokovnjaka za drobnico Ferrana Pauneja so se živali »odlično« navadile na novo življenje v urbanem parku.

Pilotni projekt se bo končal junija. Če bo ocenjen za uspešnega, bi ga lahko kasneje razširili na druga zelena območja mesta.