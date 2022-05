»Ko smo na volitvah dobili zelo jasno izraženo voljo ljudi in predvsem mandat, kaj ljudje od nas pričakujejo in si želijo, je bila odločitev o tem, s kom naj se pogovarjamo o koaliciji, zelo enostavna,« je po podpisu koalicijske pogodbe povedal Robert Golob.

Koalicijska pogodba določa tudi novo organizacijo vlade, ki je koalicija še ne more udejanjiti takoj, a jo bodo v naslednjih mesecih. Golob je dodal, da ta reorganizacija na videz povečuje kompleksnost vlade, v resnici pa so nova ministrstva namenjena ravno tistemu, kar bo njihovo vlado razlikovalo od prejšnjih. To je ustvarjanje novih priložnosti, novih projektov in novih znanj, je povedal Golob. Izpostavil je, da gre za ministrstvo, ki se bo ukvarjalo z ustvarjanjem znanja, za ministrstvo, ki bo skrbelo za gradnjo novih stanovanj za mlade in bolj varno starost starejših, ter ministrstvo, ki bo skrbelo za zeleni preboj in podnebne politike. Glavna naloga slednjega ministrstva bo prestrukturiranje slovenske infrastrukture, gospodarstva in kmetijstva, da bomo kot država odporni na podnebne spremembe, ki jim nihče ne bo mogel ubežati. »Ta tri ministrstva so izrazito zazrta v prihodnost,« je še povedal Golob. »Zato so nova.«

Na področju zdravstva, ki je za koalicijske partnerje najpomembnejše področje, je Golob izpostavil pomembnost strategije izhoda iz kovidne krize. S to se bodo ukvarjali čez poletje. Drugo področje pa je interventni zakon, s katerim bodo začrtali korenito reformo zdravstva v letih 2024 in naprej. Pričakuje, da bo interventni zakon v državni zbor romal že tekom poletja. Prav ta interventni zakon bo tudi preizkus v praksi, ki bo pokazal učinkovitost predvidenih reform. Ponovno pa je izrazil nedopustnost mešanja javnega in zasebnega sektorja v zdravstvu, še posebej ker je to mešanje na škodo javnega sektorja.

Golob je zaključil z zavezo, da je nova koalicija že spremenila način govora in bo pri tem tudi vztrajala. »Niti besede nisem namenil prejšnji vladi in je tudi ne bom. Tukaj nismo, da bi se na kogarkoli izgovarjali ali se s komerkoli ukvarjali, ampak da udejanjimo tisto, kar smo ljudem obljubili.«

Obljubljajo konec izgubljenega desetletja in pol

Predsednica SD Tanja Fajon je povedala, da so glavni cilji koalicije močno gospodarstvo, socialna varnost vseh, skladen regionalni razvoj in Slovenija v jedru Evrope. Usmerjeni bodo v dvig dodane vrednosti ter digitalni in zeleni prehod. Ob tem pa si bodo prizadevali za močne javne storitve, močno javno šolstvo in močno zdravstvo. Povedala je še, da si bodo v mednarodnih odnosih prizadevali vrniti ugled Sloveniji in okrepiti dobre odnose z vsemi partnerji. Zavezali so se tudi h krepitvi demokracije in pravne države, partnerstva s civilno družbo in zagotavljanju svobode medijev. »Vse povedo slogani naših treh strank. Drugače, ker si zaslužimo boljšo državo in da bo prihodnost za vse,« je sklenila Fajonova.

Koordinator Levice Luka Mesec je opozoril, da je bilo zadnje desetletje in pol za Slovenijo izgubljeno. »Slovenija se je kobacala iz krize v krizo. Finančna kriza, privatizacija, varčevalni ukrepi, uničevanje socialne države, migrantska kriza in na koncu skrhano družbeno zaupanje in uničena pravna država ter država nasploh,« je naštel Mesec. »Podpis te koalicijske pogodbe je dan, ko se to izgubljeno desetletje in pol končuje. Dogovor med Levico, Gibanjem Svoboda in Socialnimi demokrati je napoved vlade, ki bo zrla v prihodnost in naredila vse, da koalicijska pogodba ne bo za en, ampak za dva mandata, in da ljudem do leta 2030 organiziramo državo, kakršno si zaslužijo, za kakršno so se borili in kakršno so na ’referendumu’ 24. aprila letos tudi izvolili.«

Dodal je, da dobivamo obrise vlade, ki se zaveda, da gospodarstvo v več kot 90-odstotnem delu niso delodajalske zbornice, ampak delavci in zaposleni. Vlado, ki se zaveda, da zdravstvo niso tisti zdravniki, ki poskušajo zdravstvo predstavljati kot tako, ampak so to tudi bolniki, medicinske sestre, tehnično osebje ter vsi, ki v zdravstvu delajo in ga potrebujejo. Izpostavil je še, da smo naposled dobili tudi vlado, ki razume, da so koalicijske pogodbe spisane tudi za bodoče generacije ter se zato zaveda pomembnosti podnebnih politik.