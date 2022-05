Zakaj je danes okoli sedme ur zjutraj zagorelo v tovarni Austrotherm v Bihaću, še ni jasno, se ga pa večje število gasilcev trenutno trudi omejiti. »Da se ogenj ne bi razširil,« je pojasnil tiskovni predstavnik unsko-sanskega kantona Adnan Beganović. »Ali je kdo poškodovan, bomo videli, ko ustavimo ogenj in opravimo preiskavo,« je dodal. Prebivalcem območja so zaradi velike količine dima svetovali, naj ne zapuščajo domov in naj imajo okna zaprta.

Rešili naj bi se vsi

Po navedbah zaposlenih je požar izbruhnil v minuti, a se je uspelo vsem rešiti. »V izmeni nas je bilo kakih deset. Vsem nam je pravočasno uspelo zapustiti proizvodno halo. Časa za reševanje nismo imeli, ker se je požar hitro širil. Ne morem vam opisati, kako se počutim, saj sem tukaj preživel petnajst let svojega življenja. Polovica mojega življenja je tukaj in zdaj izginja v plamenih,« je dejal eden od zaposlenih.

»Zjutraj sem bil med prvimi tukaj. Videl sem, kako bežijo iz tovarne. Sedaj pa z grozo in solzami v očeh opazujejo, kako pred njihovi očmi izginja vse, kar so dolgo gradili. Gasilci so še vedno tukaj, a že zdaj se vidi, da od tovarne ni ostalo nič več. Na kraju so tudi policisti in reševalci. Gašenje naj bi bilo oteženo zaradi izredno vnetljivega materiala,« je za hrvaški portal 24sata povedala priča požara.

Gre za avstrijsko podjetje, specializirano za visokokakovostno in inovativno toplotno ter zvočno izolacijo v srednji in vzhodni Evropi. V podjetju v Bihaću je zaposlenih nekaj več kot 50 delavcev.