Prava mala škoda je, da veliko ljudi uživa le v ocvrtih lignjih, čeprav so tudi ti odlični. Tukaj najdite recept za čudovite in nadvse enostavne ocvrte lignje. Vendarle pa z lignji lahko pripravimo še marsikaj. Med drugimi so odlični tudi polnjeni, in to ne le s šunko in sirom. Poskusite pripraviti polnjene lignje s dobro sesekljanimi lovkami (nikar jih ne vrzite proč!), namočenim kruhom, potenstano čebulo, česnom in špinačo in so prav neverjetno sočni in okusni ter so prava morska poslastica. Kopajo pa se še v okusni vinski omaki, ki neverjetno diši, pa še božansko dobra je. Če pripravljate jed za otroke, nič ne skrbite, saj vino pokuhamo, da alkohol izpari. Poleg pa nujno postrezite s kruhom, s katerim pomažite omako do zadnje kapljice. Seveda pa poleg odlično sodi še skleda solate.

Priprava že ni med tistimi najkrajšimi, je pa zelo zabavna. To jed pripravite v štirih korakih:

Priprava nadeva: Najprej pripravite nadev. Nekaj lepih lignjev, ki so med večjimi, izberite za nadevanje, lovke in morebitne ostale lignje pa sesekljajte. Na ognju najprej zmehčajte čebulo, dodajte malo česna in lovke ter vse skupaj prepražite. Nato dodajte še dišavnice, začimbe, špinačo in naribano limonino lupinico. Posebej kruh napojite z mlekom, nato pa ožetega dodajte k prej pripravljeni mešanici. Nato dodajte še jajce in dobro premešajte.

Polnjenje lignjev: Ko imate nadev pripravljen, lignje napolnite. Z majhno žličko jih napolnite do polovice – ker se bo nadev ob kuhanju razširil – ter jih zaprite z zobotrebcem.

Pečenje in kuhanje lignjev: Napolnjene lignje najprej na obeh straneh popecite, nato dodajte vino ter malo počakajte, da alkohol izpari. Nato dodajte še vodo oziroma jušno osnovo, pokrijte in lignje skuhajte. Ko se lignji skuhajo, kozico odkrijte in počakajte, da se omaka zreducira in zgosti.

Postrežba: Lignje z omako servirajte na krožnik, po želji okrasite s sesekljanim peteršiljem in takoj postrezite s kosom kosom kruha za pomazanje vse omake in pa veliko skledo solate. Božansko!

Sestavine za nadev:

1/2 (rjave) čebule ali 1 šalotka

2 stroka česna

2 kosa kruha

1 pest špinače

4 vejice svežega peteršilja

1 žlička limonine lupinice

1 manjše jajce

sol, poper

0,5 dcl mleka

lovke od lignjev

Ostale sestavine:

2 žliči (olivnega) olja

12 lignjev

1 dcl belega vina

1,5 dcl vode ali jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

peteršilj za postrežbo

Kruh narežite na koščke in prelijte z mlekom, da se kruh napoji.

Lignje operite, lovke pa sesekljajte. V ponvi segrejte žlico olja in na njem prepražite sesekljano čebulo. Dodajte česen in pražite toliko časa, da zadiši. Dodajte sesekljane lovke, narezano špinačo, posolite in popoprajte ter dodajte še nasekljan peteršilj ter naribano limonino lupinico.

V skledo dajte ožet kruh, mešanico lignjev in špinače ter dobro premešajte. Dodajte še toliko razžvrkljanega jajca, da dobite kremast nadev.

Lignje z nadevom do polovice nadevajte z malo žličko. Zaprite jih z zobotrebci.

V ponvi segrejte žlico olja ter na ogretem na obeh straneh popecite lignje. Nič hudega, če nekaj nadeva uide (lahko ga pojeste, lahko pa pustite, da se umeša v omako). Ko lignji dobijo barvo, ogenj zmanjšajte, dodajte vino ter počakajte minuto, da alkohol izpari. Potem dolijte vodo ter pokrijte ter kuhajte približno še 20 minut, vmes lignje enkrat obrnite. Nato ponev odkrijte in pustite, da se omaka zreducira in zgosti.

Lignje servirajte, okrasite še z nekaj peteršilja in takoj postrezite.