Zločin je pretresel mesto najbolj zato, ker vse kaže, da za umor ni bilo nobenega razloga. Po izpovedih prič naj bi šlo za naključen napad brez provokacije.

Priče so newyorškim policistom povedale, da se je strelec sprehajal po zadnjem vagonu vlaka na progi Q na poti iz Brooklyna na Manhattan, ko je nenadoma potegnil pištolo in ustrelil Enriqueza v prsi. Na prvi postaji Canal Street v Kitajski četrti je nato pobegnil.

Župan New Yorka Eric Adams je zločin opisal kot nekaj, kar si je nemogoče zamisliti. »Sediš na vlaku, pelješ se na kosilo, greš na obisk k družini, oseba pride do tebe in te ustreli brez razloga. To je največja nočna mora,« je povedal župan in dodal, da mesto dela nove načrte o večji prisotnosti policistov na sistemu podzemne železnice.

Za zdaj še neidentificirani strelec, ki je po zločinu pobegnil, je v nedeljo zjutraj na vlaku newyorške podzemne železnice ustrelil in ubil Daniela Enriqueza. Ta je bil od leta 2013 zaposlen pri banki Goldman Sachs. Glavni izvršni direktor banke David Solomon je sporočil, da je bil Enriquez predan delavec, ki so ga imeli sodelavci radi, banka pa žaluje.

Do napada je prišlo potem, ko je aprila Frank James na vlaku, ki vozi po isti progi, ustrelil in ranil deset ljudi. Ujeli so ga šele naslednji dan, ko je sam poklical policiste v East Villageu iz restavracije s hitro prehrano, naj ga pridejo aretirat.

Po umiritvi pandemije covida-19 se je v New Yorku s podzemno železnico začelo voziti več ljudi - skupaj na dan okrog tri milijone - kar je še vedno le 55 odstotkov tega, kar se jih je vozilo pred izbruhom pandemije.