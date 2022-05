Sanjali so o senzaciji, a bili zanjo predvsem premalo zbrani. Košarkarji Cedevite Olimpije so na odločilni tretji polfinalni tekmi lige ABA proti Crveni zvezdi močno nihali v igri, v takšni podobi pa niso bili konkurenčni izredno kakovostnemu evroligaškemu nasprotniku. Še v največjo čast si lahko Ljubljančani štejejo, da so se ob koncu obračuna v razgretem ozračju postavili po robu nasprotnikovim igralcem in tudi publiki, ki so se, potem ko je bil potnik v finale že znan, posluževali številnih provokacij.

Glavno vodilo košarkarjev Cedevite Olimpije pred tretjo polfinalno tekmo lige ABA je bilo ponoviti predstavo z druge, predvsem igro v raketi in agresivnost. A zgodilo se je ravno obratno. Ljubljančani so od prve sekunde delovali zmedeno in nasprotniku nemudoma dali vedeti, da je gospodar na parketu. Gostitelji sprva ponujenega niso znali izkoristiti, ko pa so se razigrali, je v koš zmajev začelo padati z vseh strani. Košarkarji trenerja Dejana Radonjića so povsem odrezali Jako Blažiča in Eda Murića, kar je omejilo Olimpijo v napadu. Zvezda je sredi druge četrtine dvakrat povedla za 19 in kazalo je, da se Ljubljančanom obeta katastrofa, ko se je zgodilo nekaj, kar je bilo povsem v nasprotju s potekom dogodkov na igrišču. Zmaji so namreč kar naenkrat spremenili odnos, se razleteli po parketu dvorane Aleksandra Nikolića in z delnim izidom 15:0, osem točk je prispeval Zoran Dragić, ujeli priključek z nasprotnikom in na glavni odmor odšli s povsem sprejemljivimi petimi točkami zaostanka.

A kot da za košarkarje trenerja Jurice Golemca prvi polčas ni bil dovolj dobra šola, so tudi drugega začeli povsem brez energije ter tako porušili vse dobro, kar so naredili v drugem delu druge četrtine. Prednost Zvezde je po zaslugi dobre obrambe in prevlade v skoku znova začela naraščati in je ob koncu tretje četrtine znašala že plus 20. Olimpija je ob visokem zaostanku znova strnila vrste in se dokopala do osmih točk zaostanka, a imela enostavno prevelika nihanja v zbranosti, ki jih je tako kakovosten nasprotnik znal kaznovati in se zasluženo veselil uvrstitve v veliki finale, kjer ga čaka večni tekmec Partizan, ki je na tretji polfinalni tekmi s 101:77 porazil Budućnost.

»Ves čas smo se borili, nikoli odnehali. Zvezda je imela dva trenutka, na začetku prve in tretje četrtine, ko nam je ušla, nato pa smo jo ves čas lovili. Največji problem nam je predstavljal njihov napadalni skok, kjer so posebej doma agresivni. Posledično smo prejeli 20 lahkih točk in to je odločilo zmagovalca,« je po tekmi misli strnil trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.