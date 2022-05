Pomesti pred lastnim pragom

Kolegi na Radioteleviziji Slovenija so bili dolgo tiho. Ko je bil pred poldrugim letom za generalnega direktorja imenovan Andrej Grah Whatmough, ga je premier Janez Janša označil za »novo metlo«. V naslednjih mesecih je ta metla brutalno zamahovala. Najprej je pometla z direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Potem so se programski svetniki s podporo vodstva lotili pometanja programa. Politični oblasti nevšečne oddaje so premaknili na druge programe, v neugodne termine, jih umaknili, v izpraznjene termine in proste studie pa so prihajali bolj všečni in bolj pravi voditelji. Medtem so odstopali glavni televizijski uredniki, ki so spoznali, da televiziji grozi debakel, novinarji so bežali na komercialno televizijo.