Slovensko nogometno reprezentanco čakajo junija štiri, septembra pa dve tekmi v skupini B lige narodov, kar bo tudi priprava za kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2024, ki jih bodo odigrali prihodnje leto. Selektor Matjaž Kek se je včeraj izognil druženju z mediji, seznam 29 igralcev je posredoval kar prek tiskovne službe Nogometne zveze Slovenije. Novo ime je vratar Martin Turk iz italijanskega drugoligaša Parma. Kapetan Maribora Martin Milec se vrača po juniju 2018, Blaž Vrhovec, ki igra na Cipru, pa po letu 2016. Na seznamu so štirje igralci iz slovenske lige: Milec, Grega Sikošek, Timi Max Elšnik in Tomi Horvat. Manjkal bo prvi zvezdnik Josip Iličić, ki spomladi zaradi psihičnih težav ni igral in se je na igrišče vrnil šele v zadnjem krogu italijanskega prvenstva.

Prvi del reprezentance se bo zbral v četrtek v Ljubljani, saj je nacionalni center na Brdu pri Kranju zaseden z reprezentanco Ukrajine, ki se pripravlja na dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo s Škotsko 1. junija v Glasgowu. Vsi igralci bodo zbrani v ponedeljek, 30. maja. Prvo tekmo bo Slovenija odigrala 2. junija v Stožicah proti Švedski, 5. maja bo gostovala pri Srbiji v Beogradu, 9. junija pri Norveški v Oslu, 12. junija bo v Stožicah gostila Srbijo. Septembra jo čakata še tekmi s Švedsko v gosteh in Norveško doma.

Seznam Slovenije za ligo narodov, vratarji: Oblak (Atletico, Špa), Belec (Salernitana, Ita), Vekić (Pacos de Ferreira Por), Turk (Parma, Ita), branilci: Mevlja (Alanyaspor, Tur), Stojanović (Empoli, Ita), Bijol (CSKA Moskva, Rus), Balkovec (Karagümrük, Tur), Blažič (Ferencvaros, Mad), Milec (Maribor), Karničnik (Ludogorec, Bol), Sikošek (Maribor), Brekalo (Viking, Nor), vezisti: Kurtić (Paok, Grč), Verbič (Legia Varšava, Pol), Vrhovec (Famagusta, Cip) Zajc (Fenerbahče, Tur), Črnigoj (Venezia, Ita), Lovrić (Lugano, Švi), Gorenc Stanković (Sturm, Avs), Gnezda Čerin (Rijeka, Hrv), Štulac (Empoli, Ita), Elšnik (Olimpija), Horvat (Mura), napadalci: Šporar (Middlesbrough, Ang), Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Šeško (Salzburg, Avs), Kramer (Zürich, Švi), Celar (Lugano, Švi).