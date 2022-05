Maribor bučno slavi naslov državnega prvaka v nogometu, na katerega so čakali tri leta. Predstava Maribora na zadnji tekmi v Murski Soboti je bila v šampionskem slogu, veliko pa je govoric, da se je pred zadnjimi tekmami marsikaj dogajalo v zakulisju. Predvsem Koper mu očita, da zunaj igrišča ni igral povsem športno, a Primorci so za izgubo naslova krivi sami. Potem ko je večino pomladi prevladoval Maribor, je imel Koper pred zadnjima dvema krogoma vse v svojih rokah na prvem mestu, a je od šestih možnih točk osvojil le eno.

Karanoviću naslov prvaka in licenca Uefa pro

Za Mariborom je turbulentna sezona. Potem ko je bil klub po devetih krogih šele na šestem mestu, je trenerja Simona Rožmana zamenjal Radovan Karanović, ki je bil predviden le kot začasna rešitev v pričakovanju, da bo na klop sedlo veliko ime. Kljub neizkušenosti s prvo ligo je Karanović preživel oba reprezentančna premora, in ko je jesen končal na prvem mestu, mu je klub ponudil pogodbo do leta 2024. Temelje lovorike je postavil na zimskih pripravah v Turčiji in klub v 27 tekmah pripeljal do naslova državnega prvaka, vmes pa je še pridobil diplomo Uefa pro.

Igralska zasedba je bila zelo pisana in s premalo fanti iz domače šole. Večino sezone je bil v vratih zanesljiv Ažbe Jug, po poškodbi rame ga je na zadnjih petih tekmah uspešno zamenjal Nizozemec Menno Bergsen. Na desnem boku je bil nezamenljiv Martin Milec, ki je postal pravi kapetan, obenem pa se je izkazal tudi kot strelec, saj so trije goli za »beka« odličen izkupiček. Osrednji štoperski par sta z nekaj napakami sestavljala rojeni Ljubljančan Nemanja Mitrović, ki je za navijače Olimpije velik izdajalec, in izkušeni švedski orjak Max Watson (njegov oče je Anglež), ki je prišel pozimi in takoj postal nosilec igre. Prvi Šved v Mariboru je odlično zamenjal Roberta Volodoreja, ki je odšel v ameriško ligo. Na levi strani obrambe se je uveljavil Grega Sikošek, ki je poleti prišel iz Domžal in je z dobrimi igrami postal tudi slovenski reprezentant.

V zvezni vrsti se je vse vrtelo okrog poletne okrepitve Antoineja Makombouja. Francoz s koreninami v Kongu je bil najprej posojeni igralec Tabora iz Sežane, nato pa so Mariborčani njegovo pogodbo odkupili. Premore veliko znanja, težko pa prenaša pritisk, če mu kdo diha za vrat. Izkupiček 25-letnega Jana Repasa z le enim golom in štirimi asistencami je porazen za vezista. Zlasti glede na talent, ki mu je obetal blestečo reprezentančno kariero, končal pa je kot igralec, ki v Mariboru išče oživitev kariere po ponesrečeni avanturi v Caenu v Franciji. Rok Kronaveter, ki je imel pozimi težave z okužbo s koronavirusom, je bil med nosilci igre v finišu sezone, ko je unovčil vse bogate izkušnje z osvajanjem lovorik z Olimpijo, in je s šestimi goli tudi drugi najboljši strelec kluba.

Maribor za delovanje potrebuje osem milijonov evrov na leto

Srbski napadalni dvojec Ognjen Mudrinski (s 17 goli najboljši strelec lige) in Đorđe Ivanović (s 4 goli je razočaral) je skupaj dosegel 21 golov, a je težava Maribora, da sta oba le posojena igralca. Mudrinski je klasični golgeter stare šole, Ivanović pa že več kot leto dni išče pravo formo. Iz Plzna (Češka) je posojen tudi hrvaški vezist Marko Alvir, a njegove predstave so bile slabše kot v dveh obdobjih pri Domžalah. Med dolžniki je tudi Nino Žugelj (za nogomet v Dravogradu ga je navdušil očetov bratranec – trenutni športni direktor Maribora Marko Šuler), ki je pet od šestih golov dosegel že jeseni. Tedaj je bil z dvema goloma tudi najboljši strelec Maribora v Evropi, kjer so dosegli tri gole. Tudi Francoz Malik Selouki se ni izkazal za takšno okrepitev, kot je trdil Šuler ob njegovem prihodu. Aljaž Antolin, ki ga je Maribor speljal Muri, je po kaljenju jeseni v Beltincih spomladi potrdil svojo nadarjenost. Danijel Šturm, ki je prišel iz drugoligaša Bilje in si pogodbo prislužil na preizkušnji, je po odhodu trenerja Rožmana izpadel iz udarne enajsterice. Legendarni Marcos Tavares je v zadnji sezoni v karieri vstopal po potrebi s klopi, in čeprav je na osmih tekmah igral le 66 minut, je dosegel dva odločilna gola. Marko Mutavčić, Ignacio Guerico, Luka Uskoković, Rok Maher in Rok Sirk so vskočili, ko je bilo treba nadomestiti prvokategornike. Aleksa Pihlerja je ustavila poškodba.

Maribor zdaj nujno potrebuje uspešen nastop v Evropi, saj klub za poslovanje porabi okrog osem milijonov evrov na leto. V letu 2020 je pridelal 3,6 milijona evrov izgube, lani pa 3,2 milijona evrov. Porabili so večino denarja, ki so ga ustvarili z igranjem v ligi prvakov v sezoni 2017/18, ko jim je od zaslužka 18 milijonov evrov ostalo 7,7 milijona evrov. Ob koncu lanskega leta je bilo na računu le še pol milijona evrov. Letos računajo vsaj na konferenčno ligo, ki prinaša zaslužek okrog 3 milijone evrov.