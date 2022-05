Ptuj bo danes gostil prvi miting mednarodne atletske lige, ki bo trajala do 10. septembra. V tem času bo sedem mitingov, eden manj kot lani. Tradicionalna prizorišča ostajajo Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, v oči pa bode, da v tej sezoni ne bo niti enega mitinga v Celju, zibelki slovenske atletike. Velenje bo letos gostilo državno prvenstvo, ki bo 24. in 25. junija.

Za skupno zmago bodo tudi letos šteli štirje najboljši rezultati. Sprememba bo, da atletom letos ne bo treba nastopiti na najmanj štirih mitingih in bodo lahko tudi s tremi nastopi kandidirali za skupno nagrado. Za takšen korak so se pri Atletski zvezi Slovenije odločili zato, da bodo lahko najboljšim atletom omogočali nastope na mednarodnih mitingih, hkrati pa bodo lahko v igri tudi za prestižno nagrado. Spomnimo, da sta bila lani skupna zmagovalca metalec diska Kristjan Čeh in tekačica na 400 m z ovirami Agata Zupin.

Predsednik AZS Roman Dobnikar je oznanil, da bo zveza mednarodni atletski ligi namenila 55.000 evrov, od katerih bo 32.500 namenjenih nagradam na sedmih mitingih. Koledar lige je letos zgoščen zaradi dveh velikih tekmovanj, julija bo svetovno prvenstvo v ZDA, avgusta evropsko prvenstvo v Nemčiji, še prej pa bodo v Alžiriji sredozemske igre, na katerih bo tekmoval tudi Kristjan Čeh. Da se bo mednarodna liga začela atraktivno, je z udeležbo na prvih dveh mitingih potrdil Kristjan Čeh. Najboljši atlet bo nastopil tako na domačem Ptuju kot v soboto v Slovenski Bistrici. Štajerec je pod vodstvom novega trenerja Estonca Gerda Kanterja na začetku sezone v odlični formi, kar je potrdil v soboto v Birminghamu, kjer je z državnim rekordom (71,27 m) in zmago na mitingu diamantne lige dosegel svoj doslej največji uspeh.

Najboljši štirje bodo v moški in ženski konkurenci na koncu prejeli po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, tu bodo upoštevali le slovenske tekmovalce, na posameznih mitingih pa bodo nagrade na voljo vsem sodelujočim. Po tablicah svetovne atletike bodo točkovali tudi najboljših osem v moški in ženski konkurenci (500, 400, 350, 300, 250, 200, 150 in 100 evrov).