Že nekaj časa je znano, da bo novi glavni trener slovenske smučarske tekaške reprezentance Norvežan Ola Vigen Hattestad. Prav tako ni nobena skrivnost, da bo nova vodja panoge Vesna Fabjan. Po odhodu Anamarije Lampič v biatlon bo prvo ime slovenskega teka na smučeh Eva Urevc.

Če se nekoliko pošalimo, tudi na Smučarski zvezi Slovenije sledijo ženskim kvotam, saj bo Vesna Fabjan sploh prva ženska, ki bo vodja panoge. »Vesna ima veliko izkušenj v smučarskem teku ter v komunikaciji s tekmovalci in vodstvom reprezentance. Tisto, kar me najbolj veseli, pa je, da se nam je pridružil Hattestad, zato zelo optimistično zremo v novo sezono,« je na današnji novinarski konferenci v prostorih Smučarske zveze Slovenje dejal Roman Beznik, predsednik zbora za smučarski tek, ki se je dotaknil tudi prestopa Anamarije Lampič v biatlon. »Spoštujem njeno odločitev. Veliko je dala smučarskemu teku, smučarski tek je veliko dal tudi njej, ampak zdaj je biatlonka. Za Ano so vrata smučarskega teka vedno odprta na stežaj, in če se bo odločila, da bi nastopila na svetovnem prvenstvu v Planici, bo dobrodošla. Nekaj podobnega velja tudi za Jakova Faka, seveda če bo boljši od drugih naših tekačev. Ampak o tem bo na koncu odločala stroka, tekaška in biatlonska. Prepričan sem, da bosta našli najboljšo rešitev,« je dodal Beznik.

Hattestad se pridno uči slovenskega jezika

»Tudi mene veseli, da se je vrnil Hattestad, ki ima ogromno izkušenj in bo za našo ekipo dodatna spodbuda. Največja motivacija za vse bo seveda Planica. Moja naloga bo, da tekmovalkam in tekmovalcem skušam pomagati s svojimi izkušnjami in jim zagotovim čim boljše pogoje. Tudi servisersko ekipo,« pa so bile prve besede dobitnice olimpijske bronaste sprinterske kolajne na olimpijskih igrah v Sočiju Vesne Fabjan, ki bo vodja panoge uradno postala 1. junija.

Na Soči ima lepe spomine tudi Ola Vigen Hattestad, nekoč eden najboljših sprinterjev na svetu, ki je v Rusiji prišel do zlate olimpijske kolajne in mu slovensko okolje še zdaleč ni novo. Že nekaj let je poročen s Katjo Višnar, nekdanjo odlično slovensko sprinterko, predvsem pa je bil dve leti pomočnik Nejca Brodarja, s katerim bosta vlogi zdaj zamenjala. Zadnji dve leti je bil trener v norveški reprezentanci. »Čeprav po ponudbi Romana Beznika, predsednika zbora za smučarski tek, nisem imel prav veliko časa za razmislek, sem jo z veseljem sprejel. Odločil sem se za nov izziv, poznam okolje, poznam tudi nekaj tekmovalcev iz prejšnjih let, nekaj je novincev, verjamem, da se bomo dobro ujeli. Normalno je, da bo svetovno prvenstvo v Planici naš glavni cilj,« je za zdaj še v angleškem jeziku dejal 40-letni Norvežan, ki se pridno uči slovenskega jezika. V prihodnjih štirih letih, kolikor bo trajala pogodba s SZS, bo z družino živel na Bledu.

Urevčeva: Štejejo le kolajne

Priprave na novo sezono bodo večinoma potekale v Planici, deloma tudi v Ramsauu, med tistimi, ki se jih najbolj veselijo, pa je zagotovo Eva Urevc, ki je čez noč postala prva dama slovenskega teka na smučeh. »Takšne sezone, kot je bila lanska, ko sem imela le dva dobra izida, si ne želim. Dejstvo je, da je v ekipi veliko sprememb, da v njej ne bo več Lampičeve, toda ker že v preteklosti nisva trenirali skupaj, mi to ne bo predstavljalo težav. Si pa želim, da bi z njo lahko nastopila v ekipni tekmi v Planici, ki bo moj glavni cilj sezone. Vesela sem novega trenerja, s Hattestadom smo že delali, dobro sva se ujela in prepričana sem, da bom napredovala. V športu nekaj štejejo le kolajne,« je bila odločna 26-letna tekačica iz Zgornjih Gorij, ki je lani na SP v Oberstdorfu z Lampičevo osvojila bronasto kolajno v ekipnem sprintu.

Ob njej bodo v ženski reprezentanci še Anja Mandeljc, Anita Klemenčič, Neža Žerjav in Hana Mazi Jamnik. V moškem delu ekipe prvi član ekipe ostaja Miha Šimenc, ki je zaradi težav s poškodbami dolžnik iz lanske sezone, v ekipi pa so tudi Vili Črv, Miha Ličef, Atila Beček, Anže Gros, Jošt Mulej, Boštjan Korošec in Izidor Karničar.