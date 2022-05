Propadajoči hotel Šimnovec ima novega lastnika

Po več desetletjih čakanja in propadanja pred očmi številnih obiskovalcev Velike planine se za hotel Šimnovec, ki je bil po zamislih Plečnikovega učenca Vlasta Kopača zgrajen v začetku šestdesetih let, le začenja novo obdobje. V preteklosti je bil Šimnovec priljubljena točka na planini, saj so hotel turisti obiskovali vse leto.