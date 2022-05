Medtem ko vojna v Ukrajini za Putina vsekakor ne poteka po načrtih, se lahko vsaj malo tolaži s situacijo v revnem Maliju, od koder se bodo septembra kot poraženci umaknili francoski vojaki (okoli 2500), tudi zato, ker se tamkajšnja vojaška hunta zdaj opira na ruske plačance iz podjetja Wagner. Francija, do leta 1960 kolonialna gospodarica, je tudi s pomočjo ruske propagande postala grešni kozel za Malijce, potem ko njihovi voditelji niso znali vzpostaviti močne države z učinkovito vojsko in policijo.

Oblasti v osmi največji afriški državi se od začetka državljanske vojne leta 2012 bojujejo z militantnimi skupinami, povezanimi z Al Kaido in Islamsko državo. Začelo se je z vstajo Tuaregov na severu, kar so izkoristili džihadisti. Francija je leta 2013 v pomoč tedanji vladi v Mali poslala 5000 vojakov, ki so ustavili napredovanje Tuaregov in skrajnežev proti prestolnici Bamako. Vendar se je nasilje v državi krepilo in s tem tudi nezadovoljstvo ljudi s Francijo, ki je prišla navzkriž še z vojaškimi oblastmi, ker te niso izpolnjevale obljub o predaji oblasti civilistom. Lani se je vojaški režim tako začel povezovati z rusko skupino Wagner in nezadovoljni Pariz, za katerega je bila to kaplja čez rob, je letos napovedal vojaški umik.

Podtaknjena trupla?

Od leta 2012 so imeli v Maliju tri vojaške udare, zadnjega lani maja, ko so oblast spet prevzeli polkovniki. Ti sicer s svojo vlado nadzirajo komaj tretjino malijskega ozemlja, preostali del imajo v rokah filiale Al Kaide in Islamske države. Državo vodi začasni predsednik, 39-letni polkovnik Assimi Goita, ki je med Malijci priljubljen tudi zato, ker se je vojaški režim obrnil proti Francozom. Pomembno oporo ima v gibanju Jerevolo, ki lahko v Bamaku mobilizira več sto tisoč ljudi in se je postavilo na stran zavezništva z Rusi. Ti so Francoze porazili predvsem v boju za javno mnenje, za prevlado na družbenih omrežjih in v drugih medijih. Kot drugje v zahodni Afriki imata ruska državna medija Sputnik in Russia Today velik vpliv, lokalni mediji pogosto od njiju povzemajo novice.

Gibanje Jerevolo v zadnjih tednih nastopa tudi proti »francoskemu genocidu v Maliju«. Konec aprila so se na internetu pojavili posnetki grobišča z več kot desetimi trupli ob oporišču, ki so ga Francozi pred tem izročili malijski vojski. V Parizu trdijo, da imajo dokaze, da so poboj Francozom poskusili podtakniti Rusi. Konec marca pa se je po navedbah organizacij za človekove pravice v mestecu Moura vzhodno od Bamaka zgodil najhujši zločin v državljanski vojni s pobojem okoli 300 civilistov. Zakrivila naj bi ga malijska vojska z domnevno prisotnostjo pripadnikov Wagnerja.

Večja vloga Nemčije

Podjetje Wagner, katerega plačanci so aktivni v Ukrajini, Siriji, Libiji, Srednjeafriški republiki in Maliju, je pred leti ustanovil ruski oligarh in Putinov prijatelj Jevgenij Prigožin. V Kremlju zanikajo, da bi podjetje delalo za rusko državo, po splošnem prepričanju pa izpolnjuje ambicije Kremlja tudi v Afriki. Nemški kancler Olaf Scholz, ki je na obisku v nekaterih afriških državah, je ostro kritiziral prisotnost Wagnerja v Maliju. Nemci bodo sicer vsaj začasno povečali število svojih vojakov v Maliju s 1100 na 1400. Scholz je dejal, da hoče Nemčija prevzeti večjo odgovornost za regijo Sahel, kjer je glavno breme boja proti džihadistom v zadnjih desetih letih nosila Francija. V Sahelu, ki se razprostira od Atlantika do Rdečega morja, je trenutno približno 25.000 tujih vojakov, od tega petina Francozov, osmina iz drugih članic EU, okoli tisoč naj bi jih bilo iz Wagnerja, preostali so iz afriških držav.