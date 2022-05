Plečnikova nagrada za galerijo

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je včeraj v Narodni galeriji podelil Plečnikova odličja, najvišja strokovna priznanja na področju sodobne arhitekturne ustvarjalnosti v Sloveniji. Plečnikovo nagrado za projekt Nova galerija in kazemate v avstrijskem Wiener Neustadtu so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Johannes Paar. Obenem so podelili še štiri Plečnikove medalje.