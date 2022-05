Jeseničane skrbi poletna prometna gneča

Kljub gorenjskim prizadevanjem za večjo pretočnost prometa v poletni turistični sezoni je jeseniški župan Blaž Račič družbo Dars in policijo opozoril na nujnost bolj celostnega reševanja gneče in zastojev, ki so lani vsak dan hromili Jesenice. Na občini so namreč prepričani, da je za bolj učinkovito vodenje prometa potreben organiziran in skupen pristop. V dopisu je župan zato med drugim prosil, naj Dars preuči možnost pravočasnega usmerjanja tranzitnega prometa v smeri Italije in Avstrije na druge mejne prehode (na primer namesto skozi predor Karavanke na mejni prehod Ljubelj) ter možnost pravočasnega omejevanja izvoza z avtoceste na izvozu Jesenice vzhod (Lipce) v smeri Jesenic. Policijo pa je prosil, naj za zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa skozi cestni predor Karavanke poskuša obliko nadzora državne meje v čim večji meri uskladiti z avstrijskimi varnostnimi organi.