Korona izgovor za slab spomin

V Mariboru so vnovič začeli soditi slaščičarju, ki je gostom ponudil kekse s konopljo. Zgodba je sicer bizarna, maslo za piškote naj bi mu prinesel upokojeni sanitarni inšpektor. Slaščičar je bil enkrat že obsojen na pogojno zaporno kazen, zdaj pa poteka novo sojenje, češ da v prvem poskusu niso dovolj razjasnili, ali je slaščičar vedel, kakšna sestavina je v maslu, iz katerega je spekel kekse. Kakor koli, na sodišču je pričal tudi sanitarni inšpektor in se je po poročanju časnika Večer malce zaplezal. Tožilka ga je kar naravnost vprašala, koliko časa ima že težave s spominom. Pa se je inšpektor hitro znašel in dejal, da zna biti, da od takrat, ko je prebolel korono, in da je za slab spomin zagotovo kriv »ta virus«. Izkušeni poročevalci iz sodnih dvoran vedo povedati, da raznim pričam, še bolj pa obtoženim spomin silno rad hudo nagaja. Zdaj jim bo malce lažje. Korona očitno postaja priročen izgovor tudi pri sodnih postopkih. Možnosti so seveda neomejene, zakaj bi se ustavili le pri slabem spominu. No, ideje bomo za zdaj raje zadržali zase.