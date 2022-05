Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije (NZS), bodo tudi tokrat oči uprte v kapetana Jana Oblaka, ki je z Jasminom Kurtićem, Miho Mevljo in Vidom Belcem med najbolj izkušenimi reprezentanti. Manjkal pa bo Josip Iličić, ki se je po dolgi odsotnosti z nekaj minutami sinoči vrnil na zelenice v klubskem dresu Atalante.

Kek je marca v Dohi preizkusil nekaj novih nogometašev in tudi tokrat na seznam uvrstil obrambni dvojec David Brekalo - Gregor Sikošek, ki sta odigrala obe tekmi v Katarju. Ob glavnih igralcev s tekem s Hrvaško in Katarjem, ki so tudi tokrat na seznamu, se v izbrano vrsto ponovno vrača Leo Štulac, ki je sezono za italijanski Empoli končal z golom za zmago v zadnjem krogu proti Atalanti.

Reprezentanca se bo prvič zbrala že v četrtek maja, tekmovanje v ligi narodov pa bo začela z domačo tekmo proti Švedski, ki bo 2. junija ob 20.45. Sledila bo preizkušnja v Beogradu s Srbijo, od koder se bo reprezentanca vrnila v Slovenijo, nato pa odpotovala v Oslo, kjer bo 9. junija na sporedu tretja tekma v ciklu proti Norveški. Kekovi varovanci bodo nato pripotovali nazaj v Slovenijo in odigrali še četrto tekmo - 12. junija ob 20.45 v Stožicah proti Srbiji.

Kek bo podrobnosti seznama predstavil na četrtkovi novinarski konferenci v Ljubljani.