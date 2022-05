Liverpool je za mladega 19-letnega Portugalca odštel slabih šest milijonov evrov. Napadalno usmerjeni vezist je Fulhamu pomagal do zanesljivega napredovanja med angleške prvoligaše, na 36 tekmah pa je dosegel deset golov in osem podaj.

Borussia iz Dortmunda pa je na svoji spletni strani objavila, da se je okrepila s 24-letnim turškim reprezentantom Özcanom. Gre za obrambno usmerjenega vezista, ki je v tej sezoni za Köln odigral 34 tekem in dosegel dva gola.

V vrste Aston Ville se bo 1. julija kot prosti nogometaš preselil Boubacar Kamara. Štiriindvajsetletni francoski vsestranski nogometaš, ki se najbolje znajde na položaju vezista, je doslej v karieri igral zgolj za Marseille. V vseh tekmovanjih je v pravkar minuli sezoni zbral 48 nastopov in dosegel po gol in podajo. S klubom iz Birminghama je podpisal petletno pogodbo, so sporočili na spletni strani.