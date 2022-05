Odvetnica Praviček, ki je tedaj imela med drugimi pooblastilo za zastopanje Šurbka in družbe Cratos, se je v pričanju preko video konference spomnila, da sta k njej pristopila Šurbek in še en moški in ji predstavila načrtovani model delovanja oz. poslovanja kluba Marina.

Kot je navedla, naj bi šlo za erotični velnes in spa klub, pri čemer naj bi bilo to, kaj se bo zgodilo med moškimi gosti in dekleti, povsem njihova stvar. Gostje naj bi se tako same svobodno odločale, ali bodo šle v klub ali ne.

Na podlagi predstavljenega modela poslovanja, pri čemer so preverili tako zakonodajo kot obstoječo sodno prakso, je Pravičkova ocenila, da ni pravnih zadržkov za delovanje kluba, je pojasnila sodišču.

Na petkovem naroku pa je sodišče zaslišalo vodjo policijske mobilne enote goriške kvesture Claudia Culota in njegovo sodelavko, kriminalistko Barbaro Sviligoj. Na dogajanje v klubu Marina so namreč prvi postali pozorni italijanski kriminalisti, potem ko so novembra 2015 tri mlajše državljanke Romunije, od katerih je bila ena poškodovana, prišle prijavit več svojih rojakov, piše časnik Večer.

Culot je pojasnil, da je po prijavi njihova policijska enota začela zadevo preiskovati. Pri tem so v Gorici in okolici opravili več poizvedb glede bivanja osumljenih in drugih deklet iz Romunije, nekatere so z dovoljenjem sodišča tudi tajno opazovali, jim sledili in jih snemali s kamero, danes še poroča Večer.

Po Culotovih besedah so pri tem ugotovili, da so se z nekaterih naslovov, kjer so v italijanski Gorici in okolici bivali romunski državljani, vsakodnevno vozili avtomobili. V njih je bil moški voznik in več mlajših deklet, vedno pa so prečkali italijansko-slovensko mejo na prehodu Rožna dolina, saj so se peljali v Slovenijo. Sklepali so, da so namenjeni v Klub Marina. Čez nekaj časa je italijansko tožilstvo ugotovilo, da ni pristojno za preiskavo kaznivega dejanja, ki so ga prijavile romunske državljanke, saj se je kriminalno početje izvajalo v Sloveniji.

Kriminalistka Barbara Sviligoj pa je povedala, da je bila navzoča, ko sta dekleti iz Romunije podali kazensko ovadbo, in da sta bili zelo prestrašeni. Ena od njiju je pokazala tudi telefonska sporočila z grožnjami, ki jih je prejela v romunskem jeziku. Iz podatkov Europola je bilo ugotovljeno, da so iste oškodovanke, ki so zahajale tudi v podobne klube v tujini, kazenske ovadbe podale tudi v drugih državah, še navaja časnik.

Sojenje se bo nadaljevalo v sredo.

Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos so obtoženi, da so zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba Marina na Ajševici pri Novi Gorici izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev.

Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klub, obtoženi pa so vzpostavili odnos njihove podrejenosti. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom nudil intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.