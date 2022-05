Godčeva je še dejala, da je izražena večina bodoče koalicije za SDS pričakovana.

Napovedana namera po širitvi bodoče vlade je Godčeva glede na število koalicijskih strank označila za »velik nesmisel«. Bodoči vladi v SDS predlagajo, »da se posluži racionalizacije«, saj menijo, da širitev vlade ne bo prispevala »nadaljevanju trenda, ki ga je vzpostavila sedanja vlada«. »Širitev ministrskih mest ne bo pripomoglo k temu, da Slovenija napreduje na lestvici različnih mednarodnih lestvicah in da še povečuje gospodarsko rast in zmanjšuje javni dolg,« je dejala.

Sedanja vlada, ki je v odhajanju, je po njenem mnenju s svojim delom in številom ministrstev, ki jih ima, kljub covidni krizi in ukrajinski krizi uspela doseči »rekordno gospodarsko rast, najnižjo brezposelnost v državi, da smo po oceni OECD drugi po gospodarskem izhodu iz covidne krize, da smo peti na svetu po varnosti v državi in da zmanjšujemo tudi javni dolg,« je dejala.

Bodoči vladi tako predlagajo, da razmisli o zakonu o vladi, ki so ga vložili v SDS. »V kolikor pa bodoča vlada s širitvijo ministrskih mest v bistvu zagotavlja delovna mesta za neizvoljive poslance KUL, torej predsednike SAB, LMŠ in ostale, potem vsekakor ne delajo v dobro države Slovenije,« je še dejala Godec.

Stališče poslanske skupine SDS glede podpore novi vladi je sicer po njenem mnenju jasno že iz dogajanja na prvih sejah DZ in vloženem posvetovalnem referendumu na zakon o vladi, ki so ga vložili v SDS.

O hitenju s sestavo nove vlade, na novo nastajajoča koalicija si namreč želi vlado sestaviti do 3. junija, Godčeva poudarja, da »bi bilo bolje, da delajo na vsebini«.

Kot je še spomnila, pa v torek vodje poslanskih skupin čaka posvet v DZ, na katerem bodo določili razrez poslanskih mest v delovnih telesih DZ. SDS po njenih besedah pripada šest predsedniških mest, na posvetovanja pa se bodo podali z določenimi zahtevami. »Nato pa je stvar postopka, kako bodo stvari tekle, vsekakor pa ne bomo dovolili, da se sklicujejo ali oblikujejo delovna telesa, ki niso v skladu s poslovnikom DZ ali zakonodajo,« je dejala.

Godčeva, ki je na mestu vodje poslanske skupine v tem mandatu nasledila Danijel Krivca, sicer napoveduje, da bo poslansko skupino vodila v duhu timskega dela, o odprtih vprašanjih pa se bodo odkrito pogovorili in sprejemali skupne odločitve, napoveduje.