Med skakanjem v Dravo v Rušah se je včeraj pripetila tragedija, utopil se je namreč mlajši moški. Po navedbah policije se je skupina mladih družila na pomolu, s katerega so skakali v Dravo. »Med njimi je bil tudi 18-letnik, sicer tuj državljan, ki je skočil v reko, a po skoku ni priplaval na površje,« so potrdili v PU Maribor. Več oseb ga je skušalo najti, a so bili pri tem neuspešni.

Našla sta ga šele potapljača Gasilske brigade Maribor, a fant takrat ni več kazal znakov življenja. »Na kraju so bili že reševalci, ki so takoj pričeli z oživljanjem, vendar neuspešno,« so dodali v PU Maribor. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so izključili možnost tuje krivde.

Po poročanju informativne oddaje Svet na Kanalu A so najstnika iz vode potegnili nedaleč od ruške gimnazije, kopal pa se je v skupini Erasmusovih študentov.