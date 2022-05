»Pogajati se z državo, ki jemlje ljudi za talce? Imamo boljšo idejo. Svet se mora dogovoriti o dostavi raketometov in drugega potrebnega težkega orožja v Ukrajino za osvoboditev Črnega morja,« je na Twitterju zapisal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. S tem se je odzval na namige ameriških medijev, da se je Kijev pripravljen pogajati z Moskvo o deblokadi svojih pristanišč ob obali Črnega morja.

Prejšnji teden je namestnik ruskega zunanjega ministra Andrej Rudenko deblokado pristanišč povezal z odpravo zahodnih sankcij, vezanih na ruski izvoz. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Rusijo obtožil kraje ukrajinske pšenice v okupiranih delih države in dodal, da je ruska blokada onemogočila odpremo 22 milijonov ton žita.

Oborožitev ukrajinske vojske s težkim orožjem tako po navedbah Kijeva ostaja ključna potreba za zajezitev ruske ofenzive, ki trenutno poteka na vzhodu Ukrajine, zlasti v regiji Lugansk, kjer ruske enote po navedbah ukrajinskih oblasti nadzorujejo več kot 90 odstotkov ozemlja.

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v soboto odobril najnovejši sveženj vojaške in humanitarne pomoči Ukrajini v skupni vrednosti 40 milijard dolarjev, ki bo znatno povečal dotok zahodnega orožja v Ukrajino. Poleg tega je danes na sporedu drugo srečanje vojaške kontaktne skupine za Ukrajino, na katerem sodelujejo obrambni ministri več kot 40 držav.

Ukrajina se pripravlja na dolgotrajno vojno

Vsekakor se Ukrajina pripravlja na dolgotrajno vojno, tamkajšnje oblasti pa so v nedeljo podaljšale vojno stanje in splošno vojno mobilizacijo do 23. avgusta 2022, torej ukrepe, v okviru katerih je po besedah Zelenskega državi uspelo zbrati vojsko s 700.000 vojaki.

Ruska vojska je medtem okrepila svoja prizadevanja za zavzetje mesta Severodoneck, navaja generalštab ukrajinskih oboroženih sil. Okrepili naj bi uporabo letal, da bi uničili ukrajinsko ključno infrastrukturo na območju aktivnih bojnih operacij, poroča britanski BBC.

Rusko vojaško poveljstvo je v nedeljo posredovalo seznam ukrajinskih ciljev, ki naj bi jih uničilo v zadnjih 24 urah. »V zračnih napadih je bilo uničenih 38 enot težke oborožitve in ubitih 210 nacionalistov,« je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Od začetka invazije pa naj bi Rusi po njegovih navedbah uničili 174 ukrajinskih letal, 125 helikopterjev, 997 brezpilotnih letal, 317 protiletalskih raketnih sistemov, 3.198 tankov in drugih oklepnih vozil, 408 raketometov, 1.622 artilerijskih topov in 3.077 drugih vojaških vozil.

Do konca jeseni pa ruske sile načrtujejo uporabo približno 50 novih medcelinskih balističnih raket Sarmat. Rakete imajo doseg 18.000 kilometrov, lahko so oborožene z jedrskimi bojnimi glavami in bodo po besedah predsednika Vladimirja Putina prisilile druge države, da »dvakrat premislijo« o grožnjah Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.