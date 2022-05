New York Rangers so na tretji tekmi prav tako na vzhodnem delu najmočnejše hokejske lige na svetu doma ugnali Carolino Hurricanes, bilo je 3:1, ter izid v zmagah znižali na 1:2.

Na zahodnem delu so Edmonton Oilers, krvniki Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, prav tako na svojem ledu porazili Calgary Flames s 4:1 in v boju na štiri zmage zdaj vodijo z 2:1.

V Amalie Areni je Rus Nikita Kučerov sodeloval pri skoraj vseh uspešnih napadih dvakratnih zaporednih prvakov, dosegel je gol in tri podaje. Steven Stamkos je za Tampo dodal dva gola, vratar Andrej Vasilevskij pa je dodal 34 obramb. Premagal ga je le Sam Reinhart. Panterji, ki so kot najboljša ekipa rednega dela lige osvojili predsedniški pokal, so se tako znašli na pragu izpada.

»Blokirali so naše strele, mi pri tem nismo bili uspešni. V različnih položajih na ledu so se gostitelji tudi zelo dobro znašli, tudi mi smo se, a bili so za odtenek boljši. Razliko je prinesla večja odločnost tekmecev. Ko so izgubili plošček, so se prelevili v prave borce. Večjo željo so imeli po zmagi,« je pred četrto tekmo, ki bo že v noči na torek prav tako v Tampi, povedal trener gostov Andrew Brunette.

V Edmontonu je bil mož odločitve Evander Kane, ki je v šestih minutah druge tretjine dosegel tri gole in je po tem hat-tricku z desetimi goli najboljši strelec končnice. S tem je še na ledu dodal svoje po podaljšanju pogodbe s kanadsko ekipo. Ta ima v svojih vrstah še dva izjemna napadalca, Nemec Leon Draisaitl je prav pri vsakem golu sodeloval kot asistent, tri podaje pa je vknjižil Connor McDavid.

Moskovčan Igor Šesterkin je zbral kar 43 obramb v vratih Rangers, 35 v uvodnih tretjinah. V Madison Square Gardnu so poleg tega domači igralci tekmecem iz Caroline blokirali 17 strelov, 14 nevarnih poskusov gostov pa je šlo mimo vrat domačih. »Naš vratar je prikazal izjemno igro. V prvi polovici srečanja je kar nizal izjemna posredovanja,« je prvega moža tekme pohvalil trener Rangers Gerard Gallant.

Mika Zibanejad je dosegel edini gol v prvi tretji in podal Chrisu Kreiderju v šesti minuti druge tretjine, ko je povišal vodstvo na 2:0. Manj kot tri minute in pol pozneje je znižal Nino Niederreiter. Tyler Motte je ob koncu predzadnje minute s samostojno akcijo zagotovil zmago New Yorku, ko je plošček poslal v prazno mrežo.