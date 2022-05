Vodilni produkt v naši proizvodnji so PVC-ALU okna in vhodna vrata. Pomembno je, da vedno izberete energijsko kar najbolj učinkovita okna. Nakup novih oken se morda na prvi pogled zdi večja naložba, toda ko ocenite svoj mesečni prihranek energije, je to ena najboljših izboljšav, ki jih lahko naredite za svoje gospodinjstvo.

Pri Rajmaxu vam poleg izdelave, dobave in vgradnje stavbnega pohištva ter zaključnih del okoli oken in vrat ponujamo tudi brezplačne izmere in svetovanje na domu. Na ta način pripomoremo k pravilni izbiri oken in vrat, skladnih s stavbo in zahtevami visoke kakovosti bivanja ter majhnih izgub energije. Poleg tega vam lahko ponudimo še kakovostna senčila, komarnike, vgradnjo notranjih in zunanjih polic ter garažnih vrat, tako da na enem mestu dobite res celostno storitev.

Energijsko varčna okna prihodnosti

Zahtevi trga po energijsko varčnih oknih in vratih smo v podjetju Rajmax zadostili s kombinacijo materialov PVC in aluminija. Ta kombinacija doda zanesljivo trdnost in visoko strukturno celovitost. Komore v profilu so dimenzionirane za optimalno toplotno izolacijo. Profil je okrepljen z jekleno ojačitvijo, kar omogoča široke možnosti zasteklitve ter boljšo protivlomno zaščito. Tri tesnilne ravni s sredinskim tesnilom zagotavljajo dobro tesnost proti dežju in vetru ter odlično zvočno izolacijo. Okna iz programa EcoPasivNewLineALuClip so zaradi svoje izjemne toplotne izolativnosti v skladu s smernicami primerna za vgradnjo v pasivne hiše, saj se ponašajo z vrednostjo Uw 0,78 W/m2K. Za pravi izkoristek vrhunskih izdelkov stavbnega pohištva v podjetju Rajmax priporočamo montažo na osnovi energijsko varčnih smernic montaže RAL, ki jo odlikuje učinkovitejša zatesnitev med okenskim okvirom in okensko odprtino.

Vedno v koraku s časom

Moderni arhitekturni trendi narekujejo izvedbe velikih dvižno-drsnih steklenih površin, zimskih vrtov in različne druge zasteklitve. Prednost velikih steklenih površin je, da prinašajo pristen stik z okolico, omogočajo velik zajem sončne energije, naravno osvetlitev prostorov in uživanje v brezčasni lepoti odprtih prostorov. Pomembno je tudi kakovostno vgrajeno okovje za dvižno-drsno steno, saj je tako mogoče zagotoviti primerno tesnost, stabilnost in enostavnost odpiranja težkih steklenih elementov. Prijetno toplino bivanja vam omogočajo visokokakovostni materiali z odlično toplotno in zvočno izolacijo.

Vhodna vrata – sistem top line

Vhodna vrata z imenom Top line ALU-ALUWinnerdoor so bila ustvarjena s poslanstvom, da zadovoljijo še tako zahtevne kupce, ki si želijo, da je vhod v njihov dom varen ter privlačnega videza. Gre za izdelek, ki bo s svojimi detajli tehnično kakovost dvignil na povsem novo raven, in sicer zahvaljujoč možnosti kar štirikratne zasteklitve z izolativno vlogo. Omembe vredna sta tudi najvišji protivlomni razred RC3 in varnostno zaklepanje SecuryAutomatic.

Moč in trdnost, ki dajeta vratom funkcionalnost, skozi vse letne čase ostajata enaka ter tako pomagata uravnavati zunanjo in notranjo klimo. Vrata zagotavljajo vodotesnost 400 paskalov, hkrati pa vsebujejo certificiran in edinstven patentiran sistem pritrjevanja prekrivnega polnila. S to napredno tehnologijo dilatacijskih termičnih slojev preprečimo fizikalni pojav bimetalnega učinka oziroma zvijanja materiala, ki lahko nastane zaradi razgibanih vremenskih razmer na slovenskih tleh – od poletne vročine do nizkih zimskih temperatur.

Debelina vratnega krila je 103 mm in debelina ALU pločevine 3 mm, kar kaže na visoko kakovost. Vrata imajo tudi 4 tesnila ter prekrivno polnilo zunaj in znotraj. Koeficient toplotne prevodnosti vrat je Ud = 0,64 W/m2K, kar zagotavlja izjemno nizke toplotne izgube in se uvršča med zelo nizke koeficiente.

Ne spreglejte najbolj priljubljenih izdelkov

Želimo vas spomniti tudi na naše dosedanje favorite, ki so v naši ponudbi stalnica. Gre za strokovno dovršeno linijo TREND LINE ZERO, kjer je v osnovno PVC-konstrukcijo vstavljeno aluminijasto prekrivno polnilo. Zaradi odličnega tesnjenja in dostopne cene velja za enega naših prodajnih uspešnic.

Vrata montiramo s pomočjo adapterjev, ki zagotavljajo dober estetski videz in boljšo stabilnost, saj se teža optimalno razporedi. Posebnost je tudi skrito krilo, ki je poravnano na zunanji strani, na notranji pa se nahaja vidno krilo. Med njima je vstavljeno 4-slojno izolacijsko steklo s polnilom debeline 88 mm. Kakovost sooblikuje tudi nizek aluminijast prag, ki je termično prekinjen in na notranjem delu plastičen, s čimer se preprečuje kondenzacijo.

Elegantna vhodna vrata Rajmax so prava izbira za vsak dom, saj vam ponujamo pester izbor različnih dodatkov, barv in stekel po vaših željah, kamor spadajo tudi vse imitacije lesa, tako znotraj kot zunaj.

Z odločitvijo za Rajmax izberete zaupanja vrednega partnerja z dolgoletno tradicijo ter si zagotovite strokovno izvedbo ter strokovno svetovanje glede nakupa in izbire oken, vrat ter drugih izdelkov iz našega prodajnega programa. Vabljeni tudi k ogledu naše prenovljene spletne strani, kjer lahko vidite pestro ponudbo oken, ki bodo skupaj z vhodnimi vrati vaš dom povezala v estetsko celoto, hkrati pa vam bodo zagotovila energijsko varčnost in udobje bivanja.