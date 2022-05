Rožmarin ni le lep na pogled, ampak izjemno aromatičen, zdravilen in se odlično poda v najrazličnejše jedi. Rožmarin je trajen, zimzelen grm, ki ima podolgovate temno zelene in sivo polstene liste na hrbtni strani, iz katerih rastejo modri ali vijoličasti cvetovi. Pri nekaterih vrstah so lahko cvetovi tudi beli ali rožnati.

Kako gojiti rožmarin

Rožmarin izvira z obal Sredozemskega morja, kjer še vedno raste kot samonikla rastlina – tudi pri nas na Obali niso redke žive meje iz rožmarina. V celinskih delih dežele pa ga gojimo na gredicah in v loncih. Rožmarin obožuje sonce, zato večino rastne sezone najbolje počuti zunaj. Neposredno sonce rožmarinu ne škoduje, prej nasprotno – naredi še bolj aromatičnega. Prav zaradi svoje značilne arome in okusa je cenjeno zelišče in začimba. Rastlina je razmeroma bogato razvejana in po nekaj letih zrase v očarljiv zimzelen grm.

Rožmarin bo uspeval na svetlem, sončnem in toplem mestu. Prenese tudi hladnejše razmere, težava pa je večja vlažnost, ki jo najbolj sovraži. Zato korenine rožmarina, vzgojene na gredicah, kjer je zemlja pozimi bolj vlažna, pogosto zgnijejo in zmrznejo. Da se temu izognete, ga gojite v loncu ali zaboju – v deževnem vremenu ga enostavno umaknete pod streho, denimo na balkon. Pri zalivanju ne pozabite, da je potrebno šele, ko je zemlja v loncu skoraj suha. Zelišče uspeva v alkalnih, ilovnatih tleh, ne pozabite pa na redno gnojenje.

Spomladi ga presadimo

Spomladi je treba rožmarin presaditi v novo zemljo, vendar v enako velik cvetlični lonec. Rastline bodo dobro uspevale v mešanici vrtne zemlje, listja in peska ali v ilovnatem substratu z drobnim prodom, pomešanim v razmerju 2: 1. Pri presajanju skrajšamo korenine za približno tretjino, saj rožmarin razvije bogat koreninski sistem. Hkrati skušamo koreninam odstraniti čim več prvotne zemlje. Po presajanju pričakujmo razmeroma velik prirastek zelenja. Če ga gojimo na okenski polici, rastlino redno obračamo, le tako bo zagotovila enakomerno rast. Rožmarin cveti od pozne pomladi do zgodnjega poletja in ob gojenju na prostem močno privlači čebele.

Nepogrešljiv v kuhinji

V kuhinji uporabljamo tako sveže kot posušene liste rožmarina. Zaradi svoje arome je primeren za ribe, divjačino in pečenke. Odlično se obnese tudi ob jedeh na žaru, zlasti z mesom. Rožmarin je primeren tudi za solate, pice, marinade, testenine, pečen krompir, zelenjavo, zeliščno maslo, juhe … Njegova velika prednost je podpora prebavi, hkrati zmanjšuje napihnjenost. Možnosti uporabe je še veliko, zaradi močne arome je odličen v dišavnih mešanicah, kot dodatek v kopalnih soleh in oljih. Na splošno rožmarin pozitivno vpliva na telo, predvsem pri revmatskih bolečinah.

Rožmarin prezimi

Topla sezona se šele začenja, ampak ko je bo jeseni konec, lahko prezimite rožmarin v stanovanju ali neogrevanem rastlinjaku, dobra bo tudi svetla garaža (ob oknu!). Pozimi ga zalivajte čim manj, da preprečite gnilobo korenin. Rožmarin v stanovanju potrebuje hladen, a svetel prostor – idealen je hodnik ali okenska polica.