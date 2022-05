Mikro bivalna enota je ponavadi za polovico manjša od povprečne velikosti stanovanja, večinoma pa lahko velikost primerjamo s hotelsko sobo. Mikrostanovanja so značilna za Kitajsko, Japonsko, v ZDA predvsem New York, Seattle in Boston, kjer primanjkuje bivanjskega prostora, trend pa se je že razširil tudi v Evropo. V Sloveniji sicer še ni oblikovanih veliko mikrostanovanj, vendar ta pri nas postajajo vse bolj priljubljena.

Prostor moramo optično povečati

Pri opremi stanovanja s tako majhno kvadraturo moramo paziti na razporeditev in večfunkcijsko pohištvo, saj imamo za njegovo umestitev omejen prostor. Predvsem je pomembna izbira barvne palete, ki naj bo svetla in ne preveč barvita, saj moramo prostor optično povečati in ne utesniti oziroma pomanjšati. Če se osredotočimo na mikrostanovanje, ki smo ga idejno zasnovali, lahko vidimo, da je prevladujoča barva bela z dodatki lesa, prostor pa poživijo rožnata tapeta in izbrani dodatki v omenjeni barvi, kot so; kavni mizici, barska stola v kuhinjskem predelu in barvita posterja nad jedilno mizo, ki jo lahko uporabljamo tudi za pisarniško delo. V stanovanje je umeščena manjša kuhinjska enota z majhnim vgradnim hladilnikom, kuhalno ploščo z indukcijskima kuhališčema in seveda pomivalnim koritom. Večino kuhinjskega pribora je mogoče shraniti v viseče omare nad delavno površino. Za lepši videz prostora se kuhinjski niz ob koncu uporabe zapre z drsnimi vrati in ga tako zakrijemo.

Večfunkcijske rešitve

Dnevno-spalni del je opremljen z omarami višine 1 meter in globine 60 centimetrov, ki služijo shranjevanju oblek in posteljnine v času, ko je prostor namenjen bivanju in druženju. Dodatne shranjevalne površine so na drugi strani sobe, v obliki »mostu« nad sedežno garnituro, ta pa z izvlečno posteljo služi tudi spanju. Enakega načela prostornosti smo se držali tudi v kopalnici. Odločili smo se umestiti svetlo sive ploščice in kopalniške omarice v naravnih odtenkih lesa, uporabljenih tudi pri kuhinjskem pultu in kuhinjski mizi. Pomemben element v prostoru je panoramsko okno, ki majhen prostor poveča in poskrbi za obilico naravne svetlobe.