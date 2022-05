Na splošno bi nove trende za opremo kopalnice opisali kot elegantne, minimalistične, preproste in hkrati bogate. Prevladujejo barve v zemeljskih tonih, veliko je elegantne bež in bele, bolj drzni armature in ploščice kombinirajo z elegantno črno, antracitno sivo in zlato. Vzorci v kopalnici se vračajo v preteklost, manj je mozaika in več vzorčnih ploščic, ki se pojavljajo le na določenih stenah ali le na stenah v tuš kabini ali ob banji. Veliko je tudi ploščic z imitacijo ribjih lusk in različnih geometrijskih vzorcev. Na stenah na splošno prevladujejo ploščice, ki imajo v osnovi elegantno belo barvo, so večkotne ali nepravilnih oblik.

Leseno pohištvo in tla ter zelene rastline

V osnovi v kopalnico po novem sodi leseno pohištvo, katerega obdelava je v zadnjem času napredovala in je zato primerno tudi za bolj vlažne prostore. Lahko je pravo masivni ali iz laminata in iverala. Iz lesa so izdelani kopalniški pulti, viseče omarice in predalniki, na katere se namesti umivalnik. Strokovnjaki za opremo kopalnice svetujejo, da se v primeru, če prostor dovoljuje, odločite za dva umivalnika, pod katerima bosta tudi ločena prostora za shranjevanje osebne kozmetike. Tako se boste izognili gneči v jutranjih in večernih urah ter imeli vedno pospravljeno kozmetiko in higienske pripomočke. Modne so namreč kopalnice s čim manj navlake oziroma s čim bolj izkoriščenim, funkcionalnim prostorom in pohištvom. Lesene police pa naj služijo bolj za dekoracijo, kot so zelene rastline, ki prostoru še dodatne vdahnejo del narave in jo osvežijo, ali sveče, ki jih prižgete, ko si v banji pripravite sproščujočo kopel.

Pred izdelavo kopalniškega pohištva po meri mizarski mojstri najprej priporočajo domačo nalogo. Sestavite spisek vse kozmetike, negovalne in dekorativne, realno izmerite količino brisač in toaletnih pripomočkov ter čistil, ki bi jih hranili v kopalnici, izmerite prostor, ki vam je na voljo, in določite, kje naj bi določeni pripomočki našli mesto. Računajte, da sodobna kopalnica temelji na minimalizmu in čistih linijah, kar pomeni, da so stvari pospravljene v zaprtih omaricah in omarah ter predalih.

Les v zadnjih letih nadomešča tudi talne ploščice. Pri tem večina sogovornikov s področja polaganja talnih oblog svetuje pravilno izbiro lesa, strokovno polaganje in nego tal vsaj enkrat na leto, običajno z olji in voski. V Sloveniji je za tla v kopalnici največkrat uporabljen tikov les, obstaja pa še cela vrsta drugega primerno obdelanega lesa, med njimi tudi hrast, macesen, smreka in jelka. Lahko pa pravi les nadomesti material, ki les posnema, ali pa bolj topel videz kopalnice pričarate s keramiko v videzu lesa.

Poleg lesa se na tleh in stenah kopalnic pojavljajo še drugi materiali, na primer kamen, teraco, epoksi in mikrocement. Prednost teh materialov je, da so liti, v enem kosu in brez fug.

Po meri posameznika, funkcionalno in kakovostno

Kopalnica mora biti narejena po meri posameznika, družine ali starostnika. Glede na to, kdo jo bo uporabljal, se izbere tudi umivalnik, kad ali tuš kabino brez roba z linijskim odtokom na eni strani prhe. Družina z majhnimi otroki bo skoraj zagotovo izbrala kad, v kateri se bodo otroci zabavali in starša v večernih urah sproščala. Če prostor dovoljuje, si lahko omislite kad za razvajanje in tuš kabino za hitro tuširanje, predvsem v jutranjem času, za starostnike pa je prav gotovo bolj pomembna tuš kabina brez roba. Pri otrocih ali družinah s hišnimi ljubljenčki se lahko poigramo tudi z izvlečnimi pipami, za starejše je bolj pomembna funkcionalna in fiksna pipa. Medtem ko mlajši zagovarjajo več elementov v prostoru, starejšim več pomeni čistost prostora in čim manj motečih elementov, ob katere se lahko spotaknejo ali udarijo.

Med elementi, ki sodijo med »ostati ali oditi« iz sodobne kopalnice, so tudi radiatorji. Ti načeloma izginjajo in jih nadomešča talno gretje. Je pa vseeno stvar posameznika, če se drži navade, da brisače posuši na radiatorju ali pa na njem odloži perilo. Nič ni narobe, če radiator ostane. Namig: v trendu so kamniti in celo betonski radiatorji.

Tudi prhe brez vrat niso vedno najbolj posrečena rešitev, saj ne zadržujejo tople sopare, prav tako je pogoj za vgradnjo vsaj 140-centimetrska fiksna stena, zidana ali steklena, ki zadrži vodne kapljice ob tuširanju, da ne zmočijo celotne kopalnice.

Svetlo, zračno in po malem drzno

V kopalnicah novogradenj je okno, po možnosti veliko, ali pa celo balkon. Prostori so svetli in zaradi okna še toliko bolj zračni in zadržujejo manj vlage. Kot že omenjeno, na splošno prevladujejo nežne, zemeljske barve, bolj drzne postanejo kopalnice v kombinaciji s črnimi ali zlatimi mat armaturami, ki počasi izpodrinjajo svetleče, kromirane dele. Ogledala so večja, tudi brez roba, lepljena na plošči ali pa so poudarjena s črnim ali zlatim robom.

V primeru, če v kopalnici ni okna, imejte vgrajen dober prezračevalni sistem, za bolj prijeten videz pa naj poskrbijo tople, rumene žarnice, ki dajo prosto mehkobo, izločite pa žarnice z belo neonsko svetlobo ali led bele luči. Kopalnice imajo namreč funkcijo sproščanja in nabiranja nove energije.