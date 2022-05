Maribor je na zadnji tekmi sezone na Fazaneriji igral dobro, Mura pa je bila slabša od predstav v spomladanskem delu. Prekmurcem se je zelo poznala odsotnost Tonija Horvata in še nekaterih igralcev. Mladi vratar Vid Šumenjak je branil dobro v prvem polčasu, vendar je imel Maribor vseskozi pobudo in večji motiv. Tudi vstop v tekmo je bil boljši, saj je imel ves čas nadzor nad dogajanjem. Rok Kronaveter je znova pokazal, da je mojster za odločilne tekme, ki jih treba reševati z goli. Največji adut Maribora je širina igralskega kadra, saj ima na vsakem mestu po dva nogometaša. Ekipa je kombinacija mladih in izkušenih igralcev, tudi tujci so za slovensko ligo kakovostni. Maribor je bil zame že od začetka velik favorit.

Žal kakovost lige pada. Mladi igralci prehitro odhajajo v tujino, v Sloveniji pa igra preveč nekakovostnih tujcev iz Hrvaške. Vedno sem za tujce, vendar kakovostne, ki dajejo moštvu dodano vrednost in se mladi lahko kaj od njih tudi naučijo. V ligi so zdaj že tri, štiri moštva, v katerih je večina tujcev. Slovenska liga je tako valilnica za prvo in drugo hrvaško ligo, ne pa za slovenske mlade igralce. Ti vse mlajši odhajajo tudi v tujino. Če smo se včasih borili, da nam tujci niso odpeljali osemnajst let starih igralcev, zdaj odhajajo 15, 16 let stari fantje. Če slovenski klubi z njimi mislijo resno delati, bi morali z mladimi podpisati dolgoročne profesionalne pogodbe. A to je povezano s financami. Danes v slovenski ligi le še trije, štirje klubi lahko ponudijo normalne plače, preostali pa ne zagotavljajo preživetja, ki ga zahteva profesionalni nogomet. Nogometaši so samostojni podjetniki in če zaslužijo 1500 evrov, jim po plačilu vseh dajatev in davkov ostane tako malo, da si po desetih letih kariere sploh ne morejo kupiti stanovanja. Tako z redkimi izjemami ni možen profesionalizem na najvišji ravni. Kvalifikacije za evropska tekmovanja bodo znova ogledalo naše lige. Upam, da bodo boljše kot lani, ko je bila uspešna le Mura, drugi pa so izpadli zelo hitro.