Zapletlo se je že dan pred tekmo na Fazaneriji. Pol ure pred polnočjo je Mura objavila, da je zaradi grobe kršitve klubskega pravilnika suspendirala Marka Zalokarja. Brežičan, ki je po poškodbah Matka Obradovića in Marina Ljubića postal prvi vratar, je, tako črno-beli, obvestil klubsko vodstvo, da je podpisal pogodbo z Mariborom in odklonil nastop na zadnji tekmi sezone. Namesto 31-letnika je trener Damir Čontala med vratnici postavil debitanta, komaj 17-letnega Vida Šumenjaka. Najstnik se, vsaj v prvem polčasu, ni ustrašil izziva.

Rok Kronaveter z golom odprl pot do naslova

Ko je Rok Kronaveter v 42. minuti dosegel vodilni gol, se je rajanje na gostujoči tribuni sprevrglo v izživljanje s pirotehniko. »Če ne nehate metati predmete na igrišče, bo tribuna izpraznjena,« je Viole pozval uradni napovedovalec. Tribuna se ni izpraznila, se je pa prvi polčas krepko podaljšal. Martin Milec se je v 47. minuti podpisal pod evrogol. S projektilom s 25 metrov je kapetan povišal vodstvo Maribora. Zadel je proti Aluminiju, zdaj še proti Muri. Je branilec napovedal kandidaturo za prvega strelca prihodnje sezone? »Škoda, da se je odprlo šele na koncu sezone. Tavares se lahko malo boji za njegov rekord, čeprav sem že malo v letih,« se je zasmejal Martin Milec. Šumenjak je v 53. minuti še odbil poskus Jana Repasa, a je bil nemočen, ko se je do odbitka dokopal Ognjen Mudrinski. Najboljši strelec lige se je podpisal pod svoj 17. gol v sezoni. In prvega proti Muri, s čimer je dopolnil svojo zbirko slovenskih »žrtev«. Napadalec, ki ga je v Ljudski vrt posodila poljska Jagiellonia, je zadel proti prav vsem nasprotnikom v prvi ligi. »Od začetka tekme se je videlo, da želimo napadati. Že v prvem polčasu bi bila razlika lahko večja, nekajkrat smo prišli pred gol, imeli priložnosti. V drugem polčasu smo zasluženo zadeli še dvakrat. Sicer smo imeli nekaj slabih trenutkov, a ekipa je delovala, kot mora,« je dogajanje povzel Milec. Mura je zmogla častni gol z avtogolom Mitrovića.

Varnostna služba, okrepljena s policisti, po tekmi ni mogla zadržati ultrasov za ograjo. Na igrišču so rajali in razgrajali, celo s solzivcem so jih mirili. Se je pa do trenutka, ko je delegacija Nogometne zveze Slovenije s predsednikom Radenkom Mijatovićem na čelu pripeljala pokal v Mursko Soboto – na razplet so čakali v Slovenskih Konjicah –, dovolj umirila, da je lahko Marcos Tavares odpeljal na novo okronane prvake na oder.

»Sreča, veselje! To je to! Če potegnemo črto pod tokratno tekmo, je bilo zasluženo. Tudi če potegnemo črto pod celotno sezono, je bilo zasluženo. Lani sem dejal, da je bila Mura, čeprav smo mi osvojili enako število točk, zasluženo prvak, letos pa je tako z nami. Prvenstvo je maraton, po katerem ne moreš biti nezasluženo na prvem mestu. Vesel sem za fante, ki tega še niso doživeli, upam, da nam bo še večkrat uspelo in da bo čim večji del ekipe ostal skupaj, saj smo postali res prava družina. To se vidi na igrišču,« pa je slavje pospremil Martin Milec.

Koper je na zadnjih dveh tekmah osvojil le točko

Koper je naslov prvaka zapravil v zadnjih dveh krogih, ko je osvojil le točko, saj je doma izgubil z Radomljami (1:3), včeraj pa na gostovanju pri Bravu v Ljubljani remiziral brez golov. Kopra v Šiški ni vodil trener Zoran Zeljković, saj je bil zaradi dveh rumenih kartonov na tribuni, ampak pomočnik Denis Halilović: »Potem ko se nam točkovno ni izšlo na tekmi z Radomljami, smo imeli pred zadnjo tekmo tremo. To se je videlo prve pol ure, ko nam igra nikakor ni stekla, saj smo bili v krču. V nadaljevanju, ko smo bili malo bolj sproščeni, pa žoga ni hotela v gol. Igralcev nismo seznanjali z izidom v Murski Soboti. Mariboru čestitam za naslov prvaka.« Koper je imel premoč, ki je bila jalova, Žužek pa je v drugem polčasu zadel vratnico.

Bravo je bil discipliniran in zelo trden v obrambi, v napadu pa je imel več priložnosti za zadetek, saj je vratar Kopra Golubović zbral pet obramb, pri Bravu pa Orbanić le eno. »Zelo sem zadovoljen s predstavo. Pred tekmo je bilo zelo lahko motivirati koprsko slačilnico in zelo težko našo. Fantje so izpit opravili z odliko. Znova so pokazali značaj, profesionalen odnos in pripadnost klubu. Vsaka ekipa ne more odreagirati na takšen način na nepomembni tekmi, kot je bila ta za nas rezultatsko. Imeli so več priložnosti od tekmeca, ki jih skoraj ni imel, in smo si zaslužili zmago,« je bil zadovoljen trener Brava Dejan Grabić, ki je tako ponovil uvrstitev na peto mesto iz lanske sezone. »Uresničili smo napovedi z začetka sezone, da se bomo borili za Evropo. Vso sezono je bila taktična kultura na najvišji ravni. Ekipa je preživela vsa ključna nihanja. Edini grenek priokus je pokal,« je dodal Grabić.

Maribor bo igral v kvalifikacijah za ligo prvakov, Koper, Olimpija in Mura v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tabor gre v dodatne kvalifikacije, Aluminij je izpadel v drugo ligo. Nova sezona tekmovanja v prvi slovenski ligi se bo začela 16. julija.