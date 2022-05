Začarani krog

Včeraj se je s slavjem Maribora končalo 31. prvenstvo Slovenije v nogometu. Zaznamovale so ga značilnosti, na katere so strokovnjaki opozarjali že nekaj let: v slovenski ligi je vse več tujih nogometašev, ki nastopajo ne samo v prvi, ampak tudi v nižjih ligah, in vse manjše število kakovostnih slovenskih nogometašev. Trenerji in direktorji naših klubov pravijo, da so predvsem hrvaški nogometaši veliko cenejši od slovenskih in da so v povprečju, čeprav ne prihajajo iz najvišjega hrvaškega ranga, celo boljši od naših.