V nizu slavnostnih premier slovenskih filmov, ki jih pripravlja Slovenski filmski center, bo nocoj ob 20.30 v Kinodvoru domačo kinematografsko pot začel celovečerni dokumentarno-igrani film Antigona – Kako si upamo? režiserja Janija Severja. Film se navdihuje z motivi drame Slavoja Žižka Trojno življenje Antigone, v kateri se nanizajo trije možni razpleti spora med Antigono in Kreonom. Žižkovo različico znamenite starogrške tragedije, v kateri Antigona ni več nujno pozitiven lik, film prebira vzporedno z dogajanji v sodobnem svetu, kjer stališča in nameni politikov, odločevalcev ter vplivnežev niso vselej jasni – podobno, kakor to velja za junake antične drame.

»Vprašanje, ki ga zastavlja Žižkova Antigona, je vprašanje pozicij v sistemu in poskusa, da bi iz sistema izstopili,« pravi Jani Sever, ki je skupaj z Milošem Kaluskom in Stojanom Pelkom napisal tudi scenarij. »Izstop iz sistema seveda ne more biti nikoli preprost. Revolucije je treba ponavljati, vendar se ob tem neizogibno postavi tudi vprašanje, ali ni revolucija vedno le želja po novem gospodarju? O tem sem poskušal razmišljati v filmu, ki je asociativen in želi pustiti gledalcu, da oblikuje lastne zaključke.«

Gre torej za nekakšen filmski esej, ki poskuša o sodobnosti, zaznamovani s populizmom, vse večjo neenakostjo in grozečimi podnebnimi spremembami, spregovoriti skozi preplet igranih prizorov, Žižkovih komentarjev ter dokumentarnih in arhivskih posnetkov, pri čemer ponuja nov pogled na nekatere najbolj žgoče teme današnjega časa. V filmu, ki je imel mednarodno premiero oktobra 2020 na festivalu dokumentarnega filma v Jihlavi, na 23. Festivalu slovenskega filma pa prejel štiri vesne – za montažo, najboljši dokumentarni film, najboljši slovenski celovečerni film v tekmovalnem programu po izboru filmskih kritikov in za glavno moško vlogo, ki jo je odigral Primož Bezjak – igrajo še Anja Novak, Matija Vastl, Žan Perko, Jure Henigman, Doroteja Nadrah, Matej Zemljič in Gregor Prah. Producenta filma sta bila Jani Sever in Nina Jeglič iz produkcijske hiše Sever & Sever, koproducent pa RTV Slovenija.