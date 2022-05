Vroče bo, zelo vroče

Če ste včeraj mislili, da smo sredi julija, vam ne gre zameriti. Vroče je bilo. Zelo vroče. In če mislite, da bo, ko zares pride julij, kaj bolje, se hudo motite. Še bolj vroče bo. Tako so namreč napovedali ameriški vremenoslovci znanega spletnega portala AccuWeather. Pravzaprav naj bi bilo letošnje poletje v večjem delu celine bolj vroče od običajnega. Za območje Slovenije napovedujejo vroče poletne dni z nevihtami, ki bodo bolj pogoste v drugi polovici sezone. Najhuje bo v jugovzhodni in srednji Evropi, kjer bodo temperature rekordne. Več dni bo več kot 32 stopinj. Seveda, tudi suša bo. Hujša, kot je bila lani. No, zdaj naj nam Američani napovedo še napad kobilic in žabe, ki padajo z neba, pa bo apokalipsa popolna. Kot bi dejal nekdo, ki je že nekaj časa v popolni ilegali: »Uživajte, dokler lahko!«