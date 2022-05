Zadnji, 30. krog v drugi slovenski nogometni ligi je odločal le še o tem, kdo bo poleg Drave izpadel v tretjo ligo. V neposrednem dvoboju je Krško v posavskem derbiju pred 900 gledalci premagalo Brežice in si zagotovilo obstanek. Gorica, ki si je priigrala vrnitev v prvo ligo, je v zadnjem krogu z rezervno zasedbo izgubila na gostovanju v Velenju z 0:2. Drugouvrščeni Triglav bo igral dodatne kvalifikacije s Taborom, prva tekma bo v četrtek ob 17.30 v Sežani, povratna pa v nedeljo ob 19.30 v Kranju. Tretje mesto je osvojila Krka, ki je vso spomlad ostala nepražena. Razočaranje je šele šesto mesto Nafte, katere blagajno polni madžarski kapital, zato imajo Lendavčani letni proračun vsaj na ravni nekaterih prvoligašev. Negotova je usoda ravenskega Fužinarja, ki edini ni prejel licence za naslednjo sezono, a ima še možnost pritožbe. Najboljši trije strelci lige so tujci: prvi je Hrvat Matić (Triglav) z 21 zadetki, drugi Američan Saramago (Rudar Velenje) s 17 in tretji Hrvat Majić (Krka) s 15 zadetki.

Izidi 30. kroga: Bilje – Fužinar 2:1 (1:0), Dob – Beltinci 2:0 (1:0), Primorje – Krka 1:2 (1:1), Nafta – Dekani 6:0 (0:0), Drava – Rogaška 1:3 (0:1), Krško – Brežice 2:1 (1:0), Triglav – Ilirija 1:1 (0:0), Rudar – Gorica 2:0 (0:0).