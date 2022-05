Smo in nismo

Pred kratkim so me povabili na razstavo fotografij »To ni naša vojna« in spodobi se, da pridem, če sem že tukaj. Sami fini in uglajeni ljudje, obrazi iz devetdesetih, ki se jih spomniš, ker si bodisi sodeloval z njimi bodisi bral njihove tekste o ljudeh, ki so bili formalno v enakem položaju kot ti, a si ti, glejte, imel srečo in so ti neki ljudje pomagali, da si se povezal z ljudmi in nadaljeval že začeto novinarsko kariero. Nič od tega ni bilo legalno, niti prijavljeno – begunci v Sloveniji niso imeli pravice delati, celo svoboda gibanja jim ni bila povsem zagotovljena – a to ti takrat ni bilo pomembno. Šel si na reportaže, tipkal na prvih tipkovnicah in se naučil nekatere stvari, ki so pozneje v življenju naredile to ime, za katerim se, glejte, skriva ta oseba.