Do danes najboljši v razvrstitvi Leclerc je bil po zmagi v sobotnih kvalifikacijah in odličnem startu zanesljivo na poti do svoje pete zmage v karieri in tretje letos, a je v 27. krogu nenadoma izgubil moč motorja in posledično prvič v sezoni odstopil.

Verstappen je bil v prvem delu dirke prvi zasledovalec Monačana, nato pa je v devetem krogu napravil napako, zdrsnil s steze ter padel na četrto mesto. Po odstopu Leclerca in postanku Mehičana Sergia Pereza (Red Bull) se je v vodstvu znašel Britanec George Russell, ki je za sabo zadrževal oba Red Bulla.

Verstappen je po postanku sicer napadal mladega Britanca v Mercedesu, a tudi zaradi težav s pomičnim zadnjim krilcem obtičal za Russellom. S spremenjeno strategijo je nato del dirke odpeljal z mehko različico gum in se s hitrimi časi znova vključil v boj za zmago. Po zadnjem postanku Nizozemca je bilo namreč jasno, da bo imel v zadnjih 20 krogih na voljo boljše pnevmatike, svojega moštvenega kolega Sergia Pereza pa je po ukazu iz boksov brez težav prehitel.

»Kar naenkrat me je zaneslo iz ovinka, saj se je nenadoma pojavilo veliko vetra od zadaj. Ničesar nisem mogel storiti. Težave so se nadaljevale, ko sem bil za Russellom in imel možnost za prehitevanje. Takrat mi je ponagajalo še zadnje krilce, ki se ni odprlo na ravnini,« je vse težave povzel Nizozemec.

»Spremenili smo strategijo, sam pa sem le ostal osredotočen na vožnjo. Težko kaj spremeniš, ko naletiš na nepredvidene težave. Ni šlo za ravno najboljši začetek, je bil pa zaključek toliko boljši. Dirkalnik je obenem dobro deloval tako na mehkih kot trših gumah, v užitek je bilo dirkati v Španiji,« je še dodal Verstappen.

Verstappen prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku

Za Verstappna je bila to že 24. zmaga v karieri ter četrta v tej sezoni. Prav tako je bilo to tretje zaporedno slavje 24-letnika, ki je s tem prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Po šestih dirkah je zbral 110 točk, Leclerc pa je ostal pri 104. Perez je po drugem mestu in točki za najhitrejši krog na dirki zdaj pri 85 točkah. Russell je z drugimi stopničkami letos in tretjimi v karieri še naprej četrti, osvojil je 74 točk.

»Ko sem videl za sabo oba Red Bulla, sem vedel, da bo naloga težka. Želel sem ju le čim dlje zadrževati za sabo. Vseeno sem vesel, da sem na koncu skozi cilj sploh pripeljal kot tretji. V zadnjih krogih smo se namreč borili za preživetje zaradi težav s pregrevanjem, a nam je na srečo uspelo,« je po dirki pristavil Russell.

Sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), je imel v uvodu ogromno težav, na koncu pa je iztržil peto mesto. Po solidnem startu je v četrtem ovinku prvega kroga trčil z Dancem Kevinom Magnussenom (Haas), zaradi česar je moral na nenačrtovan postanek v boksih. V nadaljevanju dirke je s predzadnjega napredoval do četrtega mesta, ob samem koncu pa zaradi pregrevanja materiala nemočno spremljal, kako ga je v boju za četrto mesto prehitel domačin Carlos Sainz (Ferrari).

Do točk so prišli še šesti Finec Valtteri Bottas (Alfa Romeo), sedmi Francoz Esteban Ocon (Alpine), osmi Britanec Lando Norris (McLaren), deveti Španec Fernando Alonso (Alpine) ter deseti Japonec Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Naslednja dirka za SP bo prihodnji konec tedna na ulicah Monte Carla za VN Monaka.