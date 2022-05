Po izjemno pestrem včerajšnjem dnevu, je bila na papirju današnja etapa še bolj zahtevna. Kolesarji so se na dirki po Italiji začenjali vzpenjati na dolge in zahtevne alpske prelaze. Danes so morali opraviti s tremi, dvema prve kategorije in zaključnim druge. Čeprav so morali premagati skoraj 4000 višinskih metrov, je Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) brez večjih naporov ubranil rožnato majico in tako v zadnji teden Gira vstopa kot vodilini kolesar dirke. Današnjo slavo je pobral italijanski kolesar Giulio Ciccone, ki je bil najmočnejši v skupini ubežnikov.

Zahtevno vzpenjanje se je začelo po 90 kilometrih 177 kilometrov dolge etape. Kolesarji so premagali prelaz Pila. Dolg je bil 12,3 kilometra, povprečni naklon pa je znašal 6,9%. Do odločilnega napada še ni prišlo. Še bolj zahteven je bil prelaz Verogne s povprečnim naklonom 7,1%, dolg pa je bil 7,1 kilometra. Na tem vzponu sta se združili dve ubežni skupini v ospredju, v glavnini je bilo vse mirno. Pred zadnjim vzponom, ki je bil dolg kar 22,4 kilometra, je bilo jasno, da bo etapa pripadla ubežnikom, saj je glavnina zaostajala več kot sedem minut. Za prestižno etapno zmago je kmalu skupaj ostala le trojica Ciccone, Hugh Carthy (EF) in Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). Tudi trojica ni dolgo ostala skupaj, saj je imel Italijan iz vrst Trek-Segafreda daleč največ moči in se je že zgodaj, ko je bil klanec najtežji, znebil obeh tekmecev. Sam je prevozil preostalih 15 kilometrov vožnje v klanec in prišel je do svoje sedme profesionalne zmage in tretje etapne na dirki po Italiji. Prvič je bil najboljši leta 2016, enkrat pa je tekmece ugnal tudi v letu 2019. Do svoje tretje zmage na najpomembnejši domači dirki je tako znova prišel po treh letih premora. Buitrago je na koncu za zmagovalcem zaostal več kot minuto.

V skupini z rožnato majico je bilo tudi na zadnjem vzponu vse mirno. Ekipa Ineosa je brez težav nadzirala zmeren tempo in boj za rožnato majico mirno prenesla na odločilni zadnji teden, ko bodo kolesarji v petkovi etapi zavili tudi na slovenske ceste.