• Pri Mercedesu so prejšnji teden začeli prodajati primerke razredov S in EQS (na fotografiji), ki so prvi, katerih sistem drive pilot, ki omogoča tretjo stopnjo avtonomne vožnje (pri njej vozniku ni več treba ves čas držati volanskega obroča), so odobrili za uporabo na evropskih cestah. Zaenkrat sicer le na okrog 13.000 kilometrih nemških avtocest in do hitrosti 60 kilometrov na uro ali manj (torej le v primeru zastojev), a vendarle.

• Da bi starejšim olajšali pot do nujnih opravkov, starše pa razbremenili vsakodnevnih skrbi glede prevoza otrok, so v občini Kočevje v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in podjetjem Toyota Adria razvili storitev ToyotaGO. Tako želijo tudi ljudem na podeželju zagotoviti mobilnost, ko jo potrebujejo.

• Medtem ko si graje po najnovejših testnih trčenjih organizacije EuroNCAP ne zasluži noben izmed avtomobilov, je drugače pri že omenjenem testiranju naprednih asistenčnih sistemov na avtocesti. Tam se je namreč slabo izkazal jaguar i-pace, ki so ga izmed štirih stopenj uvrstili na prvo, »vstopno«.

• Ko se je že zdelo, da so razne afere s prirejanji izpustov, predvsem pri avtomobilih z dizelskimi motorji, zgodovina, je iz Nemčije prišla vest, da so preiskovalci preiskali prostore uvoznika avtomobilov Suzuki Deutschland v Bensheimu. Podjetje je namreč osumljeno goljufije, da je prodalo več kot 22.000 dizelskih vozil z nezakonitimi napravami za prikazovanje lažnih podatkov o izpustih. Preiskava pa se je za tem razširila še na Madžarsko in v Italijo.

• Krizi v avtomobilski industriji ni videti konca. Če gre verjeti napovedim nemškega analitičnega podjetja Center Automotive Research (CAR), bo letos po vsem svetu zaradi različnih težav s pomanjkanjem materialov in komponent prodanih vsega 67,6 milijona novih avtomobilov. To bi bilo kar približno milijon avtomobilov manj kot celo leta 2020, ki ga je izjemno zaznamoval izbruh virusa covid-19, in najmanj prodanih avtomobilov po letu 2011. Vse skupaj pa bi za posledico lahko imelo dodatno povišanje cen avtomobilov.