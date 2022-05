Pred dnevi je namreč okoljski komite evropskega parlamenta ratificiral nova pravila za izpuste ogljikovega dioksida novih osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil. Zdaj bo seveda o vsem skupaj stekla razprava še v vsaki izmed držav članic Evropske unije, nova pravila pa bodo med drugim zahtevala, da se leta 2025 izpusti omenjenega plina iz omenjenih vozil v primerjavi z letom 2021 znižajo za 20 odstotkov, v letu 2030 za 55 odstotkov in – kar je torej najpomembneje – v letu 2035 za 100 odstotkov. Z drugimi besedami, v letu 2035 morajo biti izpusti ogljikovega dioksida iz osebnih in lahkih gospodarskih vozil enaki nič. Ali spet drugače – vsi morajo biti električni ali s pogonom na gorivne celice, drugega pogona z ničnimi izpusti namreč ni na obzorju.

Tako kot še pri kakšni drugi »avtomobilski« stvari (denimo pri avtonomni vožnji), dvomov o tem, da bodo proces prehoda na električni pogon in vmesne cilje izpolnili proizvajalci, pravzaprav ni. Še več, tempo, s katerim večina znamk elektrificira svoj vozni park, kaže, da bodo to dosegli brez težav, marsikdo dejansko že (precej) prej. Leta 2021 so namreč povsem električni avtomobili v EU pomenili 9,1 odstotka prodanih, še leta 2019 pa le 1,9 odstotka. Če bi želeli doseči omenjene cilje, bi morali leta 2030 obsegati polovico prodanih. S tega vidika gre tudi razumeti naravovarstvene organizacije, ki so pozivale k precej ostrejšim merilom in globljim rezom v dovoljene izpuste – da bi denimo do leta 2030 izpuste zmanjšali ne za 55, temveč za 75 odstotkov.

Se pa pri »trmoglavljenju« zgolj z roki in številkami še vedno pozablja na drugi ključni vidik električne mobilnosti (če seveda zanemarimo še enega, ki je močno bremenilen, to pa je cena takih vozil) – polnilno infrastrukturo. Pri kateri smo znova, tako kot pri prodaji električnih avtomobilov, pri Evropi dveh hitrosti, pri zahodni in vzhodni. Zato bi bilo treba predvsem nujno začeti skrbeti, da se bo tudi infrastruktura razvijala povsod. Dandanes bi namreč marsikje v Evropi z električnim avtomobilom hitro obstali na cesti, brez polnilnic v radiju trimestnega števila kilometrov.