V malem parku nedaleč od pokopališča v Našicah so včeraj malo po polnoči ob kapelici našli truplo 20-letne Jelene. Umoril naj bi jo štiri leta starejši nekdanji fant Luka, ki ji je v preteklosti že grozil s smrtjo, če jo slučajno kdaj vidi s kakim drugim fantom. Ni ga jemala čisto resno, on pa je svoje grožnje uresničil. Po brutalnem napadu je mladenič odkorakal do bližnjega mosta pod katerim je speljana železniška proga. Tam je nanj naletel novi fant umorjene, ki ga je pobaral o dekletu. »Bil je ves krvav. Vprašal sem ga, kjer je Jelena, pa mi je hladnokrvno odgovoril, da jo je ubil,« je ves pretresen razložil za Jutarnji list. Novi fant je oddirjal do dekletove hiše, zbudil njeno mamo in očeta ter mlajšega brata. Ko so prišli nazaj do mosta, Luke ni bilo več tam. Po poročanju hrvaških medijev je pred tem skočil z mosta. Hudo poškodovan se pod nadzorom policije zdravi v bolnišnici.

Truplo dekleta našla oče in brat

Četverica je medtem poklicala policijo in mrzlično iskala Jeleno. Najprej so pod mostom naleteli na skoraj negibnega Luko, truplo 20-letnice pa naj bi nekaj sto metrov stran našla prav njen oče in mlajši brat. Po pisanju hrvaških medijev je 24-letnik nekdanjo dekle napadel in ubil s hladnim orožjem v parku, ko se je vračala iz mesta. Predvidevajo, da jo je čakal v zasedi. Umrla je le kakšnih 300 metrov stran od doma, kjer jo je nekaj minut pred smrtjo odložil njen novi fant. V soboto dopoldan so se tam zbrali njena družina in prijatelji. »Čudovita je bila. Kakšna tragedija!« so v šoku povedali za portal 24sata. Mladenič naj bi jo maltretiral in ji grozil vse od konca lanskega leta, ko je okoli božiča prekinila njuno zvezo. Pošiljal ji je sporočila in jo skušal prepričati, da bi bila spet skupaj, a so njegove prošnje ostale neuslišane. Z njim ni želela več imeti opravka. »Mislila je, da se bo na neki točki umiril. Zato ga tudi ni prijavila policiji. Na žalost se je zgodba končala na najhujši možni način,« je za Jutarnji list povedal sorodnik umorjene.

Orožje našli v visoki travi

Policisti, gasilci in občinski delavci so v soboto skoraj deset ur čistili park, ki ga je preraščala meter in pol visoka trava. V njej so iskali morilsko orožje, ki ga je osumljeni tam odvrgel, je poročal Dnevnik Nove TV. Po navedbah Ivice Bukvića, načelnika policije v Našicah, so preiskali vsak centimeter parka in našli orožje. Najverjetneje gre za nož. »O motivu je še prezgodaj govoriti. Policisti trenutno zaslišujejo priče in zbirajo informacije,« je pojasnil. Potrdil je, da se hudo poškodovan osumljenec zdravi v bolnišnici in sicer pod stalnim nadzorom policije. 24-letnika policija doslej še ni obravnavala. Če ga bo tožilstvo preganjalo zaradi umora iz nizkotnih nagibov, mu grozi tudi do 50 let zapora.

Lani je na Hrvaškem nasilne smrti umrlo trinajst žensk, vsakih petnajst minut pa je nasilju izpostavljena vsaj ena ženska. Organizacije za pravice žensk opozarjajo na nujne spremembe na tem področju, med drugim strožjo zakonodajo na področju femicida, saj so trenutni zakon sprejeli davnega leta 1977. Organizacije obenem zahtevajo več denarja za zaščito žrtev družinskega nasilja ter sodelovanje politike pri uvajanju prepotrebnih sprememb na področju.