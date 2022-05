Albanese je novinarjem napovedal, da bo skupaj s štirimi ministri zaprisegel v ponedeljek. Začasna nova vlada bo pokrila vse resorje, končna ministrska ekipa pa bo imenovana v tednu zatem.

V prvi ožji ekipi bo tudi zunanja ministrica Penny Wong, nekdanja avstralska ministrica za podnebne spremembe in za finance. Wongova in Albanese se bosta nato podala v Tokio, kjer se bosta v torek udeležila vrha voditeljev članic partnerstva Quad, v katerem sodelujejo ZDA, Japonska, Indija in Avstralija.

Na vrhu, na katerem bo prisoten tudi ameriški predsednik Joe Biden, bo glavna tema vojna v Ukrajini. Pričakovati je moč določeno mero pritiska na Indijo, da se pridruži mednarodni skupnosti v sankcijah proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Voditelji se bodo pogovarjali tudi o pandemiji covida-19, podnebnih spremembah, digitalni tehnologiji, izboljšanju odpornosti oskrbovalnih verig in pomorski varnosti.

Spremembe zlasti v podnebni politiki

»Srečanje voditeljev skupine Quad je absolutna prioriteta za Avstralijo,« je v Sydneyju danes dejal Albanese. »Tam bomo lahko poslali sporočilo, da je prišlo do spremembe vlade, s tem pa bodo nastopile tudi določene spremembe v politiki, zlasti v politiki boja proti podnebnim spremembam,« je navedel.

Obisk v Tokiu namerava novi avstralski premier izkoristiti tudi za bilateralna srečanja z Bidnom, japonskim premierjem Fumiom Kishido in indijskim premierjem Narendro Modijem.

V sredo se namerava Albanese nato vrniti v Avstralijo in »zavihati rokave«, je dodal.

Še vedno sicer ni jasno, ali so laburisti na sobotnih volitvah prejeli dovolj glasov, da bodo lahko sami vodili vlado, ali pa bo ta morala sklepati zavezništva. Avstralska volilna komisija je doslej laburistom pripisala 74 sedežev, kar je blizu absolutni večini v spodnjem domu parlamenta, 76 poslanskim mandatom. Odhajajoča koalicija dosedanjega premierja Scotta Morrisona ima zaenkrat 52 sedežev.

Do končne razdelitve sedežev bi lahko sicer minilo še več dni. Po navedbah BBC so med drugim šele začeli šteti skoraj tri milijone glasov, prispelih po pošti.

Znižanje izpustov toplogrednih plinov

Prvi laburistični premier v Avstraliji od leta 2013 sicer eno največjih sprememb obljublja v podnebni politiki. Za BBC je 59-letni Albanese zatrdil: »Avstralska podjetja vedo, da je ukrepanje na področju podnebnih sprememb dobro za delovna mesta in dobro za naše gospodarstvo, želim se pridružiti globalnim prizadevanjem.«

Napovedal je tudi sprejetje ambicioznejših podnebnih ciljev, zaenkrat pa še ni naznanil konkretnih ukrepov, denimo časovnice opuščanja premoga ali prepovedi odpiranja novih premogovnikov.

Laburistična stranka je med drugim v svoj predvolilni program zapisala cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 43 odstotkov do leta 2030 glede na leto 2005. Trenutni cilje je med 26 in 28 odstotki.

Odhajajoča avstralska vlada je bila tarča kritik tako doma kot v tujini zaradi neambiciozne podnebne politike. S tem je izgubljala tudi vpliv v regiji, kjer številnim otoškim državam zaradi podnebnih sprememb grozi izginotje.