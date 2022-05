O opičjih kozah poročajo iz 12 držav, ki niso endemične za ta virus, v treh regijah WHO. Epidemiološke preiskave se nadaljujejo, a zaenkrat ni bila potrjena povezava s potovanji na endemična območja, je v soboto v sporočilu za javnost zapisala WHO.

Trenutne informacije kažejo, da so primeri v glavnem, ne pa izključno, prepoznani pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pomoč so večinoma poiskali v zdravstvenih domovih. Okužbi naj bi bili sicer najbolj izpostavljeni tisti, ki imajo tesen fizični kontakt z okuženo osebo, ki že kaže simptome.

Atipično širjenje bolezni

V zadnjem valu okužb doslej ni bil zabeležen primer smrti, povezan s to boleznijo. Zahodnoafriški tip virusa, ki je bil potrjen pri vseh odkritih primerih, namreč povzroča blažjo obliko bolezni.

A zaradi atipičnega širjenja bolezni WHO poziva h krepitvi ozaveščanja, intenzivnega prepoznavanja primerov bolezni ter izolaciji obolelih ob ustrezni zdravstveni obravnavi. Prav tako poziva k sledenju kontaktom za preprečevanje nadaljnjega širjenja.

Španija medtem preučuje skupek okužb z opičjimi kozami na priljubljenem turističnem otoku Gran Canaria, je sobotno poročanje časnika El Pais povzela nemška tiskovna agencija dpa. Do izbruha naj bi prišlo v okviru Festivala ponosa Maspalomas, ki se je na otoku dogajal od 5. do 15. maja in se ga je udeležilo okoli 80.000 ljudi iz Španije in drugih držav.

V Madridu zaprli savno

Virus naj bi odkrili pri moških iz Madrida in sosednjega otoka Tenerife, pa tudi pri Italijanih. Vsi so potrdili, da so se udeležili festivalskih slavij. V Madridu so že v petek zaprli tudi savno, ki je bila prepoznana kot možen prostor okužbe.

O prvem sumu poročajo tudi iz Grčije. Tamkajšnja nacionalna zdravstvena organizacija EODY je v soboto potrdila, da preiskujejo prvi morebiten primer okužbe, a ga še niso dokončno potrdili. Okužen bi lahko bil angleški turist, ki je bil z asimptomatskim spremljevalcem sprejet v bolnišnico Atikon.