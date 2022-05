Nepreslišano: Milica Antić Gaber, sociologinja, Filozofska fakulteta UL

Prvo, kar bi pričakovala od vseh v politiki, je dvig kulture komuniciranja. Mislim, da se je začelo z znižanjem kulture javnega dialoga prav v državnem zboru – od »pregledovanja mednožja« pa vse do seksističnih izjav predsednika države. Podobno se je dogajalo tudi v lokalni politiki in se preneslo v druge družbene sfere. Kje so meje sprejemljivega? Če si neprimerne izjave in seksistične izpade privošči predsednik države, predsednik vlade ali pomemben politik, se ne gre čuditi, če se kaj neprimernega izjavi tudi kje v medijih, v javnem nastopu kulturnika, na hodniku fakultete ali na sestanku v kakem delovnem kolektivu. Tak pristop se iz javnih medijev in politike nekontrolirano širi tudi v druge sfere, zato se tak diskurz normalizira.