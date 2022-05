Delavnica, ki jo je vodila priznana vinska strokovnjakinja, sommelierka 3. stopnje in vinska akademkinja Mira Šemić, je goste virtualno popeljala po čudovitih evropskih vinskih pokrajinah, Italiji, Španiji in Sloveniji, predstavljene so bile posebnosti izbranega šestorčka vin iz Lidlove vinoteke in nasveti, to je slušatelje najbolj zanimalo, kako kombinirati dobro vino z določeno hrano.

Lahko, poskočno in sveže vino za poletne večere

Delavnica se je začela s predstavitvijo italijanskega suhega belega vina Terre Siciliane Vermentino, dišečega in evokativnega vina, ki nastaja v vinskih kleteh izkušenih sicilijanskih vinarjev. Ko govorimo o avtohtonih sortah, je to najbolj znano vino v Italiji. Je vino za poletje, za pitje v vročini, saj prinaša svežino, ugodje, z njim se počasi ohladimo in sprostimo. Prepoznamo ga že po zvoku, saj se lahkotno zlije v kozarec. Podobno je sauvignonu ali šiponu. Je svetlo rumene, limonaste barve. Zori pozno in potrebuje veliko sonca.

»Poleg te izbrane kapljice se v poletnih mesecih odlično podajo surove ostrige, surovi repi škampov, suši, vse solate – z oljem in limono (ne s kisom), vsi morski sadeži, belo meso, piščanec in celo svinjina. Je poskočno vino, ki se lepo kombinira s kozjimi in kremoznimi siri. Na splošno pa velja opomniti, da se k sirom najlepše poda belo vino, sveže ali zorjeno,« je pojasnila gostiteljica srečanja. »Zmotno je namreč mnenje, da se poleg sirov ponudi močno rdeče vino. Rdeče vino pride v poštev pogojno le, če to vsebuje manj taninov in je bogato po sadnosti in svežini.«

Poklon mlademu vinarju 2021 in elegantnemu Chardonnayju Domačije Bizjak

Nato je Šimićeva obiskovalce popeljala v Slovenijo. Najprej je predstavila suho belo vino Mladega vinarja Slovenije 2021 Jakoba Bizjaka. »Chardonnay Domačije Bizjak je sveže in sadno vino, čigar vsak požirek je poln trajnega pookusa, razvaja pa nas tudi z aromami banane in ananasa,« užitka ob okušanju ni skrivala Mira. To harmonično vino pa je med prisotnimi na virtualnem srečanju poželo tudi veliko pohval.

»Je srednje globoke rumenkaste barve in ima še bolj zaokroženo svežino kot italijansko vino, ki smo ga poskusili pred njim. Vsebuje pa tudi nekaj več alkohola,« je pojasnila Šemićeva. Je vino, ki se lahko kombinira z vsemi siri, ribami, belim mesom, pečeno zelenjavo, kot so popečene bučke ali malancani, in azijsko hrano.

Poleti damo v hladilnik tudi rdeče vino in ja, postrežemo ga tudi ob ribi

Sledila je predstavitev drugega slovenskega vina, suhi rdeči Modri pinot iz Vipave z obstojno in elegantno aromo ter dolgim in bogatim pookusom je vinska akademkinja pred predstavitvijo za nekaj minut postavila v hladilnik. »Vino se pije počasi, zato je pomembno, da je postreženo tudi pri primerni temperaturi. Temperatura vina naj ima na začetku šest do osem stopinj, penina pa štiri stopinje, saj se pijača v poletnih mesecih hitreje segreva. Topla rdeča vina, sploh v poletnih mesecih, so odbijajoča, saj zgubijo svežino,« je še pojasnila. »Poleg tega elegantnega vina se lepo prileže vsa pečena zelenjava, na primer na žaru pripravljeni malancani ali pečene paprike, in vse vrste mesa. Modri pinot se lepo prileže tudi ob ribah, kot sta romb in trska, saj gre za zelo mastni ribi. Poleg se seveda postrežeta tudi pečen krompirček in zelenjava. To vino ruši stereotipe, da se poleg rib pije le belo vino.

Za dopolnitev okusa jedem z žara ali divjačini

Po raziskovanju Italije in Slovenije, je bil čas za obisk severne Španije, province Rioja, kjer so udeleženci delavnice preizkusili tamkajšnje suho rdeče vino Rioja 5 oros Crianza. »Gre za odlično vino, ki je znano po rubinasto globoki barvi, je polno vino, ki ima v ravnovesju sadnost, alkohol in svežino. Lepo se mu poda aromatična hrana. Priporočam ga ob temnem mesu, steaku na roštilju, tanini in zažgani proteini se namreč ljubijo. Svinjska vratovina na žaru, govedina, klobase na žaru, pečeni jagenjček in divjačina se bodo lepo dopolnili z njegovo aromo. Izvrstno se poda tudi k zorjenim sirom, kot so manchego, asiago ali starani cheddar.

»Rdeča vina se sicer zaradi nižje kisline in izraženih taninov ne marajo z močno slanostjo sira in po navadi v ustih naredijo oster, neprijeten metalni okus. A pri sadnem, pitnem rdečem vinu, kot je Crianza, to zaradi mehkih taninov in prijetne svežine ne bo težava,« se je o španskem vinu razgovorila Mira Šemić.

Pršut z rdečim, lahko pa tudi z belim vinom

Proti koncu delavnice so gostje potovanje zaokrožili; najprej s postankom v italijanski Puglii, kjer so degustirali suho rdeče vino Puglia Nero di Troia, in pot zaključili v Radgonskih goricah.

Puglia Nero di Troia je žametno, sočno vino, polno, a istočasno ima veliko dozo svežine. Če ga primerno ohladimo, pride do izraza njegova svežina. Je vino polnega telesa, dodelano, mehko vino, ki poleg skoraj ne potrebuje hrane. Če pa že, bi poleg postregli temno meso, klobase na žaru, dober hamburger, divjačino in pršut, čeprav za slednjega Mira priznava: »Ob pršutu najraje pijem bela strukturirana vina.« Poleg tega vina se lepo podajo tudi zelo zreli kravji siri.

Za ob sladicah s sadjem in ob uživanju morskih dobrot

Za zadnje vino na srečanju je Mira izbrala polsuhi beli Traminec iz Radgonskih goric, »ki je intenzivnega vonja in spominja na divje vrtnice. Je širokega telesa, z dolgim odhodom. S pravo harmonijo v okusu, ki se zrcali na zadovoljnih obrazih, ko srknejo požirek in ga pustijo spolzeti po grlu,« je s svojimi strokovnimi, a hkrati poetičnimi opisi predavanje zaključila Mira Šemić. Temu med slušatelju zelo dobro poznanemu vinu, se lepo podajo sladice s sadjem, aromatični in kremni siri, to vino se lahko kombinira tudi s hobotnico na žaru, rižotami z morskimi dobrotami in celo azijsko hrano. Traminec se rad poveže tudi s poltrdimi siri s plemenito plesnijo in orehi.