Po dogovoru o prestopu v Maribor suspendirali vratarja Mure

Iz nogometnega kluba Mura so malo pred polnočjo sporočili, da so suspendirali vratarja Marka Zalokarja, poroča portal rtvslo.si. Vratar se je dogovoril za podpis pogodbe z Mariborom in odklonil igranje na današnji odločilni tekmi prvenstva proti novim delodajalcem.