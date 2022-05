V napadu je bilo po prvih podatkih ranjenih tudi 10 policistov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Policija je v smeri Splita spremljala okrog 1600 navijačev Hajduka, ki so se z avtobusi, kombiji in osebnimi vozili pripeljali v Zagreb. Na avtocesti pa so se navijači nekaj po 21.30 brez razloga ustavili in blokirali promet v smeri Karlovca.

Na policijske pozive, naj nadaljujejo z vožnjo, pa so navijači odgovorili z nasiljem ter napadli policijsko spremstvo. Po izjavah očividcev so bili številni navijači na incident pripravljeni, saj so se policije lotili s palicami, dimnimi bombami in drugimi sredstvi za povzročanje poškodb.

Policisti tudi streljali

Tudi policija je odgovorila z vsemi razpoložljivimi sredstvi, celo strelnim orožjem, da je vzpostavila nadzor nad dogodkom, ki je trajal skoraj dve uri, promet pa je bil preusmerjen na regionalne ceste.

Še vedno poteka policijska preiskava in identifikacija osumljencev. Na srečo nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti, avtocesta v smeri Splita pa je bila zaprta tudi v nedeljo v jutranjih urah.

Dinamo je v derbiju slavil s 3:1 in le potrdil že osvojeni naslov prvaka pred drugouvrščenim Hajdukom.