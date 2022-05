Čistilno akcijo je izvedlo Društvo za podvodne dejavnosti Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze in v sodelovanju z Ribiško družino Bled, Občino Bled, Infrastrukturo Bled ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Tokrat so se pridružili tudi otroci dveh okoliških osnovnih šol. Projekt je že četrtič podprlo tudi podjetje Spar Slovenija, so sporočili iz trgovske družbe.

Čistilna akcija ni le enodnevni dogodek

Predsednik komisije za ekologijo Slovenske potapljaške zveze in član Društva za podvodne dejavnosti Bled Marko Gajić je opozoril, da čistilna akcija ni le enodnevni dogodek. »V zavedanju, da se osveščanje začne že pri najmlajših, smo se pri Slovenski potapljaški zvezi povezali z lokalnima osnovnima šolama in del učencev vključili v izobraževalno-ozaveščevalne aktivnosti na temo pomena čiste vode že v mesecih pred izvedbo akcije,« je pojasnil.

Kot so v sporočilu za javnost še zapisali v podjetju Spar Slovenija, je Blejsko jezero po navedbah društva Ekologi brez meja precej izpostavljeno pritiskom okolice in posledično preobremenjeno s hranili, na kar kaže tudi njegovo vsakoletno cvetenje. Poleg preventive in rednega čiščenja je za zdravje izjemnega pomena tudi osveščanje o problematiki onesnaževanja in pomenu čistih voda.