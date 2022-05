Prihodnjo sredo bodo poslanci glasovali o dodelitvi mandatarstva Robertu Golobu. Če bo potrjen, bo njegovo izpraznjeno mesto poslanca zasedel župan občine Borovnica Bojan Čebela. Slednji je že potrdil, da se ob pozitivnem razpletu sredinega glasovanja seli v parlament, kar pomeni, da se bo zaradi nezdružljivosti funkcij moral odpovedati županstvu.

Kdo bo do novembrskih lokalnih volitev vodil borovniško občino, za zdaj še ni jasno. Čebela je dejal, da nadomestne volitve ne pridejo v poštev, ker bo njegov županski mandat prenehal v manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami. »Za določitev novega župana zadostuje imenovanje oziroma potrditev občinskega sveta. Občinski svet bo to temo obravnaval na junijski redni seji, ki bo v prvi polovici meseca,« je pojasnil Čebela.

Ministrstvo za javno upravo je marca pojasnilo, da v primeru predčasnega prenehanja mandata funkcijo župana do lokalnih volitev lahko opravlja podžupan. Če ga občina nima, župan lahko določi člana občinskega sveta, ki bo opravljal to funkcijo. V nasprotnem primeru pa občino lahko do volitev vodi najstarejši član občinskega sveta.