Juvanova je sijajno odprla svoj prvi finalni obračun na turnirjih serije WTA in 13 let starejši tekmici odvzela uvodna dva servisa. Hitro je povedla s 4:1 in 5:2, nato pa je v končnici uvodnega niza pobudo prevzela izkušena in z vsemi žavbami namazana igralka iz Nemčije.

V letu 2016 zmagovalka kar dveh turnirjev za grand slam v avstralskem Melbournu in ameriškem New Yorku, dve leti kasneje pa še v Wimbledonu, je v deveti igri nato odvzela začetni udarec Juvanovi ter po svojem servisu izenačila na 5:5.

V prelomnih trenutkih dvoboja je Kerberjeva zadržala visoko raven in v enajsti igri znova odvzela servis Slovenki, a je Juvanova v naslednji igri pokazala zobe, izenačila na 6:6 in izsilila podaljšano igro. V »tie-breaku« je bila bolj preudarna Nemka in zmagala s 7:5.

Drugi niz je bil »preslikava« prvega. V uvodu je prevladovala Juvanova, ki je znova odvzela tekmici dva servisa in povedla s 4:1. A nato je v Strasbourgu znova zagospodarila Kerberjeva, ki je dobila kar štiri zaporedne igre in povedla s 5:4.

Ljubljančanka je v deseti igri prekinila »agonijo« in izenačila na 5:5 ter si nato tudi izborila še drugo podaljšano igro v današnjem obračunu. Ta je minil v absolutni prevladi mlade Slovenke, tekmici ni prepustila niti točke, slavila je s 7:0.

V odločilnem tretjem nizu so odločali detajli. Odločitev o zmagovalki je znova padla v podaljšani igri, po hudem boju za vsak košček igrišča pa je malenkostno več pokazala Nemka in po izenačenem in maratonskem boju dosegla svojo 14. turnirsko zmago.

Ob tem kaže omeniti, da se je mlada Slovenka z izkušeno Nemko že pomerila pred dvema letoma na OP Francije in jo premagala s 6:3 in 6:3.

Juvanova je v prvem krogu turnirja v Alzaciji premagala Izraelko Lino Glushko. Nato je bila boljša od Nefise Berberović iz Bosne in Hercegovine, v četrtfinalu je nato ukanila Belgijko Elise Mertens, v polfinalu pa je na kolena položila še Čehinjo Karolino Pliškovo.

Juvanova bo po današnjem finalu v Strasbourgu odpotovala na odprto prvenstvo Francije v Parizu. V uvodnem krogu najbolj slovitega turnirja na svetu na peščeni podlagi jo čaka ruska kvalifikantka Oksana Selehmetova.

Poleg Juvanove bosta v francoski prestolnici od Slovencev nastopila še Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene. Slednji se bo že v nedeljo pomeril z Avstralcem Christopherjem O'Connellom, Zidanškovo, lani polfinalistko Rolanda Garrosa, pa dan kasneje čaka Američanka Claire Liu.