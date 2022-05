Tina Šutej, bronasta marca na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu, je pred tem v skoku s palico delila drugo mesto s 4,65 metra.

Triindvajsetletni Čeh je bil v Birminghamu razred zase. Že v prvi seriji, ko so mu namerili 67,77 m, je prevzel vodstvo, te njegove daljave pa potem nihče izmed tekmecev ni presegel.

Slovenski rekorder je nato nadaljeval tekmo sam s seboj z 69,10 m, 71,27 m je zmogel v tretji seriji, izjemno predstavo pa končal s 63,11, 69,33 in 65,28 m.

Čeh je konec prejšnjega tedna v Mariboru na svoji prvi tekmi v poletni sezoni zmagal s 67,40 metra in je bil do Birminghama peti na letošnji lestvici izidov na svetu. Vodil je olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl, ki je 69,11 m vrgel v ameriški Chuli Visti 7. aprila.

Ptujčan je izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla. Pred tem je 27. februarja na Ptuju dosegel 67,27 m.

Stahl je bil tokrat tretji, 65,97 m, drugi je bil Litovec Andrius Gudžius, aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak, ki je vrgel 66,40 m.

Čeh od lani sodeluje z novim trenerjem Gerdom Kanterjem. Estonec, nekdanji olimpijski in svetovni prvak, je lastnik tretjega izida vseh časov (73,28 m); 23-letni Čeh je bil doslej na 23. mestu.

Svetovni rekord, 74,08 m, je Nemec Jürgen Schult v domačem Beubrandenburgu dosegel 6. junija leta 1986.

Kanter je konec februarja letos ob predstavitvi sodelovanja s Čehom na Ptuju med drugim dejal: »Zagotovo lahko Čeh postane olimpijski zmagovalec in tudi izboljša svetovni rekord, ki se je meni za malo izmaknil.«